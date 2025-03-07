Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Найкращий результат в історії. Гераскевич зупинився за крок від медалі чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Найкращий результат в історії. Гераскевич зупинився за крок від медалі чемпіонату світу
Заключний проїзд – із часом у 53.61 секунди – дозволив Владиславу завершити чемпіонат четвертим
фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

До подіуму Гераскевичу не вистачило 0.08 секунди

Два українці вперше виступили у вирішальному раунді чемпіонату світу-2025 зі скелетону, за підсумками якого обидва оновили особисті рекорди на турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Перший день змагань лідер «синьо-жовтих» Владислав Гераскевич завершив на другій проміжній сходинці, мавши 1.48 секунди відставання від лідера після двох спусків.

17-річний Ярослав Лавренюк, що вдруге в кар'єрі виступив на світовій першості, мав 21-й час на екваторі змагань і претендував на дебютний виступ у четвертому спуску.

У другий день турніру 7 березня на скелетоністів очікували ще два спуски: третій визначав топ-25 учасників, які продовжували виступи в «медальному», четвертому проїзді.

Як виступили українці

У третьому спуску Гераскевич перевершив обидва попередні власні результати – виїхав з 54 секунд (53.38) і показав четвертий час серед усіх учасників! Це дозволило українцеві піднятися на сьоме проміжне місце перед заключним спуском.

54.33 секунди Лавренюка у третьому спуску стали для українця новим особистим рекордом на треку в Лейк-Плесіді. Хоча Ярославу не вдалося покращити позицію в заліку турніру – він залишився 21-м, другий номер збірної зберіг місце у топ-25 і отримав нагоду дебютувати у четвертому проїзді.

Четвертий спуск для Лавренюка став ще кращим – 54.26 секунди. Результат дозволив Ярославу втримати 21-шу позицію і встановити новий персональний рекорд у рамках чемпіонату.

Особистий рекорд на чемпіонаті оновив і Гераскевич. Заключний проїзд – із часом у 53.61 секунди – дозволив Владиславу здійнятися одразу на три позиції та завершити чемпіонат четвертим, зокрема випередивши чинного олімпійського чемпіона Крістофера Грьотера!

До подіуму, який замкнув німець Аксель Юнгк, Гераскевичу не вистачило 0.08 секунди. «Золото» ж вдруге в кар'єрі здобув британець Метт Вестон, випередивши решту суперників щонайменше на 1.90 секунди.

Дотепер лідер збірної України не фінішував на чемпіонатах світу вище 10-ї позиції (2024). Також Владислав додав рекорд до свого найкращого фінішу в загальному заліку Кубка світу, де цього року він посів сьому сходинку.

Чемпіонат світу зі скелетону. Чоловіки

1. Метт Вестон (Велика Британія) 3:35.48

2. Маркус Ваятт (Велика Британія) +1.90

3. Аксель Юнгк (Німеччина) +1.93

4. Владислав Гераскевич (Україна) +2.01

...

21. Ярослав Лавренюк (Україна) +3.21

Теги: Владислав Гераскевич скелетон спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Лейк-Плесіді Гераскевич виступатиме не вперше
Лідер українського скелетону Гераскевич розповів про плани на чемпіонат світу
Вчора, 12:29
Дмитро Підручний є лідером чоловічої збірної України з біатлону
Коли вболівати за українців. Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону
5 березня, 17:29
Професор розкрив секрет довголіття
100-річний професор поділився секретом довгого життя: це всього одна звичка
4 березня, 02:05
Маршрут спільно з реабілітаційним центром Unbroken Ukraine на підтримку 13-річної українки Яни Степаненко
У Києві з'явився біговий маршрут у вигляді протеза ноги (фото)
3 березня, 16:17
Каху Каладзе навіть у рідній Грузії називають зрадником
Мінспорту позбавило Тимощука та Каладзе звань майстрів спорту України
3 березня, 15:35
Українська команда програла словенцям усі чотири чверті
Баскетбол: Україна програла Словенії й втратила шанси вийти на Євро
21 лютого, 20:26
Фінал Ліги Європи заплановано на 21 травня
1/8 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування
21 лютого, 16:12
«Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» зустрінуться у плей-оф Ліги чемпіонів: де і коли дивитися матч-відповідь
«Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» зустрінуться у плей-оф Ліги чемпіонів: де і коли дивитися матч-відповідь
19 лютого, 14:01
У фіналі «Сумчанка» по булітах сенсаційно обіграла нідерландський клуб Stichtsche Cricket
Клуб із Сум сенсаційно виграв Кубок європейських чемпіонів
16 лютого, 21:46

Новини

Засуха звільнив всіх тренерів та топменеджмент «Колоса», – ЗМІ
Засуха звільнив всіх тренерів та топменеджмент «Колоса», – ЗМІ
Найкращий результат в історії. Гераскевич зупинився за крок від медалі чемпіонату світу
Найкращий результат в історії. Гераскевич зупинився за крок від медалі чемпіонату світу
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі проти Бельгії
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі проти Бельгії
Ла Ліга подала скаргу в поліцію Країни Басків через расизм щодо Вінісіуса
Ла Ліга подала скаргу в поліцію Країни Басків через расизм щодо Вінісіуса
Ексчемпіон Bellator українець Амосов наступного тижня проведе бій у США
Ексчемпіон Bellator українець Амосов наступного тижня проведе бій у США
Мілевський розповів про проблеми, які у нього виникли через пиво у Туреччині
Мілевський розповів про проблеми, які у нього виникли через пиво у Туреччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
22K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
18K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
11K
Туристи з Канади не їдуть до США: авіакомпанії масово скасовують рейси
6852
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua