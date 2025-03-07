Найкращий результат в історії. Гераскевич зупинився за крок від медалі чемпіонату світу

До подіуму Гераскевичу не вистачило 0.08 секунди

Два українці вперше виступили у вирішальному раунді чемпіонату світу-2025 зі скелетону, за підсумками якого обидва оновили особисті рекорди на турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Перший день змагань лідер «синьо-жовтих» Владислав Гераскевич завершив на другій проміжній сходинці, мавши 1.48 секунди відставання від лідера після двох спусків.

17-річний Ярослав Лавренюк, що вдруге в кар'єрі виступив на світовій першості, мав 21-й час на екваторі змагань і претендував на дебютний виступ у четвертому спуску.

У другий день турніру 7 березня на скелетоністів очікували ще два спуски: третій визначав топ-25 учасників, які продовжували виступи в «медальному», четвертому проїзді.

Як виступили українці

У третьому спуску Гераскевич перевершив обидва попередні власні результати – виїхав з 54 секунд (53.38) і показав четвертий час серед усіх учасників! Це дозволило українцеві піднятися на сьоме проміжне місце перед заключним спуском.

54.33 секунди Лавренюка у третьому спуску стали для українця новим особистим рекордом на треку в Лейк-Плесіді. Хоча Ярославу не вдалося покращити позицію в заліку турніру – він залишився 21-м, другий номер збірної зберіг місце у топ-25 і отримав нагоду дебютувати у четвертому проїзді.

Четвертий спуск для Лавренюка став ще кращим – 54.26 секунди. Результат дозволив Ярославу втримати 21-шу позицію і встановити новий персональний рекорд у рамках чемпіонату.

Особистий рекорд на чемпіонаті оновив і Гераскевич. Заключний проїзд – із часом у 53.61 секунди – дозволив Владиславу здійнятися одразу на три позиції та завершити чемпіонат четвертим, зокрема випередивши чинного олімпійського чемпіона Крістофера Грьотера!

До подіуму, який замкнув німець Аксель Юнгк, Гераскевичу не вистачило 0.08 секунди. «Золото» ж вдруге в кар'єрі здобув британець Метт Вестон, випередивши решту суперників щонайменше на 1.90 секунди.

Дотепер лідер збірної України не фінішував на чемпіонатах світу вище 10-ї позиції (2024). Також Владислав додав рекорд до свого найкращого фінішу в загальному заліку Кубка світу, де цього року він посів сьому сходинку.

Чемпіонат світу зі скелетону. Чоловіки

1. Метт Вестон (Велика Британія) 3:35.48

2. Маркус Ваятт (Велика Британія) +1.90

3. Аксель Юнгк (Німеччина) +1.93

4. Владислав Гераскевич (Україна) +2.01

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21. Ярослав Лавренюк (Україна) +3.21