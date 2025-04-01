Пішов з життя батько легендарного легкоатлета Болта

Велслі Болт був прихильником суворої дисципліни, а у їхній родині дуже велике значення мала взаємоповага

Велслі Болт помер після тривалої хвороби

У віці 68 років помер батько восьмиразового олімпійського чемпіона Усейна Болта Уелслі Болт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Jamaica Observer.

Зазначається, що Велслі Болт помер після тривалої хвороби у понеділок, 31 березня.

«Містер Болт був батьком світової ікони та сильною, тихою силою, яка стояла за одним із найбільших синів Ямайки. Його присутність, підтримка та керівництво допомогли сформувати спадщину, яка продовжує надихати світ», – зазначив прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс.

Раніше Велслі разом із дружиною Дженніфер Болт керував невеликим продуктовим магазином на Ямайці. Сімейна пара часто відвідувала змагання, у яких брав участь Усейн Болт.

Також у Усейна є молодший брат Садікі та старша сестра Шерін від першого шлюбу Велслі Болта.

Місцеві ЗМІ зазначали, що Велслі Болт був прихильником суворої дисципліни, а у їхній родині дуже велике значення мала взаємоповага.

38-річний Усейн Болт є восьмиразовим олімпійським чемпіоном та одинадцятиразовим чемпіоном світу з легкої атлетики. Він також володар чинних світових та олімпійських рекордів на дистанції 100 та 200 метрів.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.