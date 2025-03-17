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17-річна фехтувальниця Максименко здобула перше у кар'єрі золото Гран-прі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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17-річна фехтувальниця Максименко здобула перше у кар'єрі золото Гран-прі
У півфіналі 17-річна українка перемогла 30-річну канадку Леонору Маккіннон

У фіналі Гран-прі Максименко здолала олімпійську чемпіонку Джулію Ріцці

17-річна українка Анна Максименко здобула перше «золото» у кар'єрі на Гран-прі з фехтування у Будапешті. Про це повідомляє «Главком».

У другому колі Гран-прі юна шпажистка здолала француженку Лідіану Герсант (15:12), потім мінімально перемогла кенійку Олександру Ндоло, а у 1/16 фіналу вибила з турніру німкеню Каглу Айтекін (15:10).

У 1/8 фіналу Анна здолала росіянку Айзанат Муртазаєву – 15:10. У чвертьфіналі Максименко розгромила американку Гелді Гусісян з рахунком 15:8.

У півфіналі 17-річна українка перемогла 30-річну канадку Леонору Маккіннон – 15:9.

У фіналі Гран-прі суперницею Максименко стала представниця Італії, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у командній першості Джулія Ріцці.

Поєдинок між суперницями вийшов рівним, але на пріоритеті Анна на контратаці зачепила опонентку та виборола «золото» – 12:11.

Медаль Максименко є першим «золотом» українських фехтувальниць на Гран-прі з 2020 року, коли перемогу здобула Ольга Харлан.

Також ця нагорода є першою особистою медаллю Анни у кар'єрі на рівні Гран-прі з фехтування.

Нагадаємо, дівоча збірна України з футболу (WU-17) хітом Степана Гіги «Цей сон» відсвяткувала перемогу у вирішальному для себе матчі у Лізі А.

14 березня в іспанській Картахені дівоча збірна України (WU-17) матчем проти Ісландії завершила виступ у другому раунді відбору Євро-2025 у Лізі А.

У попередніх матчах синьо-жовті поступилися Іспанії (1:2) та Бельгії (0:2). Для збереження прописки в Лізі А в поєдинку з Ісландією наших дівчат влаштовувала лише перемога. 

Ісландки вийшли вперед на 24-й хвилині, проте українки могли зрівняти рахунок ще до перерви, зокрема в поперечину поцілила Артеменко. У другому таймі наша команда таки переломила хід зустрічі завдяки голам Леспух і Колодій, а також не дозволила суперницям реалізувати їхні моменти.

Тож синьо-жовті завершили мінітурнір перемогою – 2:1 і, посівши третю сходинку в групі, зберегли прописку в Лізі А.

Україна (WU-17) – Ісландія (WU-17) – 2:1 (0:1)

Голи: Леспух (61), Колодій (87) — Йоганнесдоттір (24).

Після поєдинку наші дівчата, святкуючи перемогу, емоційно заспівали хіт українського виконавця Степана Гіги «Цей сон».

Як повідомлялося, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Теги: Фехтування фехтувальниця Гран-прі спорт

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