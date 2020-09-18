Українське диво на Діамантовій лізі у Римі: п’ять медалей, золото Проценка і Левченко



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Українські атлети вразили високими результатами

П’ятеро українських легкоатлетів стали призерами етапу Діамантової ліги, який відбувся 17 вересня у Римі.

Торішній переможець фіналу Діамантової ліги, стрибун у висоту Андрій Проценко став в італійській столиці першим з повторенням найкращого результату сезону – 2,30 метра.

Другим серед стрибунів у висоту з результатом 2,27 м став Джанмарко Тамбері з Італії, третім – ще один італієць Стефано Соттіле (2,18 м). Ще один українець Олег Дорощук з тими ж 2,18 м поступився бронзовому призерові за кількістю спроб і став шостим.

Нагадаємо, що трохи раніше в стрибках у висоту серед жінок українки взагалі зайняли дві верхніх сходинки п’єдесталу – Юлія Левченко перемогла, а Ярослава Магучих стала другою.

Так само дві українки стали призерками з бігу 400 метрів з бар’єрами. Анна Рижикова посіла друге місце з найкращим особистим результатом у сезоні – 54,54 секунди. Натомість Вікторія Ткачук, яка днями стала з особистим рекордом 55,15 бронзовою призеркою змагань у швейцарській Беліццоні, зараз вперше у кар’єрі вибігла з 55-ти секунд і вперше стала призеркою етапу Діамантової ліги. Результат Вікторії – 54,93 секунди. А виграла 400-метрівку з бар’єрами Фемке Бол з Нідерландів – 53,90 секунди.

Зауважимо, що головною подією римського старту став світовий рекорд шведського стрибуна з жердиною Армана Дюплантіса, котрий перевершив 26-річної давнини досягнення українця Сергія Бубки.