  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Двоє українських скороходів стали призерами спортивного фестивалю в Литві

    • Розсилка
    Іван Лосєв програв переможцеві 14 секунд - Двоє українських скороходів стали призерами спортивного фестивалю в Литві
    Іван Лосєв програв переможцеві 14 секунд
    Світлина - Instagram Івана Лосєва

    Українці поступилися тільки бронзовому призерові останнього чемпіонату світу

    Українські скороходи Іван Лосєв та Назар Коваленко стали призерами 46-го спортивного фестивалю в литовському Алітусі.

    У змаганнях зі спортивної ходьби на 20 кілометрів перемогу з результатом 1:20.58 святкував бронзовий призер останнього чемпіонату світу Пасеус Кальстрьом зі Швеції.

    Українець Іван Лосєв відстав від переможця на 14 секунд і став другим.

    Назар Коваленко програв землякові лише дві секунди і посів третє місце. Чемпіона світу-2016 Каллума Вілкінсона, котрий фінішував четвертим, наш скороход випередив на дев’ять секунд.

    Зауважимо, що збірна України зі спортивної ходьби зараз знаходиться на зборі у Ворохті.

     Читайте також: Український легкоатлет Лосєв: Мене мотивували солдати, які загинули за нашу незалежність
    легкоатлет спортивна ходьба Збірна України легка атлетика Іван Лосєв Назар Коваленко Пасеус Кальстрьом Каллум Вілкінсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies