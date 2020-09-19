Двоє українських скороходів стали призерами спортивного фестивалю в Литві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Лосєв програв переможцеві 14 секунд Світлина - Instagram Івана Лосєва

Українці поступилися тільки бронзовому призерові останнього чемпіонату світу

Українські скороходи Іван Лосєв та Назар Коваленко стали призерами 46-го спортивного фестивалю в литовському Алітусі.

У змаганнях зі спортивної ходьби на 20 кілометрів перемогу з результатом 1:20.58 святкував бронзовий призер останнього чемпіонату світу Пасеус Кальстрьом зі Швеції.

Українець Іван Лосєв відстав від переможця на 14 секунд і став другим.

Назар Коваленко програв землякові лише дві секунди і посів третє місце. Чемпіона світу-2016 Каллума Вілкінсона, котрий фінішував четвертим, наш скороход випередив на дев’ять секунд.

Зауважимо, що збірна України зі спортивної ходьби зараз знаходиться на зборі у Ворохті.