Англійська Прем’єр-ліга назвала найкращого молодого гравця сезону

Представник чинного чемпіона «Ліверпулю» отримав особисту нагороду

Оборонець «Ліверпуля» Трент Александер-Арнольд був визнаний кращим молодим гравцем Англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2019/20 років.

21-річний гравець отримав підтримку футбольних експертів та вболівальників, випередивши у голосуванні: Джека Гріліша («Астон Вілла»), Мейсона Грінвуда, Антоні Марсіаля, Маркуса Рашфорд (всі – «Манчестер Юнайтед»), Діна Хендерсона («Шеффілд Юнайтед»), Мейсона Маунта і Крістіана Пулішіча (обидва – «Челсі»).

Merseyside's Finest™️@trentaa98 is your @TAGHeuer Young Player of the Season #PLAwards pic.twitter.com/70VFJAV0de