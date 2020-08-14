Англійська Прем’єр-ліга назвала найкращого молодого гравця сезону



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Александер-Арнольд став наймолодшим гравцем, який взяв участь у двох фіналах Ліги чемпіонів Світлина - сайт Ліверпулю

Представник чинного чемпіона «Ліверпулю» отримав особисту нагороду

Оборонець «Ліверпуля» Трент Александер-Арнольд був визнаний кращим молодим гравцем Англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2019/20 років.

21-річний гравець отримав підтримку футбольних експертів та вболівальників, випередивши у голосуванні: Джека Гріліша («Астон Вілла»), Мейсона Грінвуда, Антоні Марсіаля, Маркуса Рашфорд (всі – «Манчестер Юнайтед»), Діна Хендерсона («Шеффілд Юнайтед»), Мейсона Маунта і Крістіана Пулішіча (обидва – «Челсі»).

Минулої кампанії Александер-Арнольд опинився на другому щаблі у списку кращих асистентів чемпіонату Англії, віддавши 13 результативних передач, а також допоміг «Ліверпулю» завоювати перше чемпіонство за 30 років.

Примітно, щоб мати право на отримання призу на початок сезону 2019/20 гравці повинні були бути не старше 23 років.

21-річний футболіст минулого року у складі збірної Англії виборов бронзову медаль Ліги націй УЄФА.

Джерело: Англійська Прем'єр-ліга