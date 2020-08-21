  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Куман обрав першу трансферну ціль на чолі «Барселони»

    • Розсилка
    Куман і Вейналдум на тренуванні збірної Нідерландів - Куман обрав першу трансферну ціль на чолі «Барселони»
    Куман і Вейналдум на тренуванні збірної Нідерландів
    Світлина - Algemeen Dagblad

    Срібний призер Ліги націй може перейти до «Барселони»

    Півзахисник «Ліверпуля» Жоджіньо Вейналдум потрапив до пріоритетних цілей нового головного тренера «Барселони» Рональда Кумана.

    Зазначається, що за останні кілька місяців Вейналдум і «Ліверпуль» не зуміли домовитися про продовження контракту, який дійсний до літа 2021 року, що може зіграти на руку босу «блаугранос». Крім того, Куман хоче бачити співвітчизника в "Барселоні" і закликає його не підписувати з англійським клубом новий контракт.

    57-річний фахівець має бажання одержати ще одного співвітчизника в каталонському клубі. Зараз за «синьо-гранатових» вже виступає Френкі де Йонг.

    Також сказано, що півзахисник розчарований відсутністю прогресу в переговорах про новий контракт з «Ліверпулем».

    Нинішнього сезону півзахисник, який став чемпіоном Англії, провів за «мерсисайдців» 37 поєдинків і забив чотири голи. В активі Вейналдума срібна медаль Ліги націй-2019 та «бронзова» чемпіонату світу-2014.

    Читайте також: Збірна Іспанії оголосила заявку на поєдинок Ліги націй із Україною.

    Джерело: Algemeen Dagblad

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Френкі де Йонґ ФК Ліверпуль Жоржіньо Вейналдум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ