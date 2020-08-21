Куман обрав першу трансферну ціль на чолі «Барселони»



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Куман і Вейналдум на тренуванні збірної Нідерландів Світлина - Algemeen Dagblad

Срібний призер Ліги націй може перейти до «Барселони»

Півзахисник «Ліверпуля» Жоджіньо Вейналдум потрапив до пріоритетних цілей нового головного тренера «Барселони» Рональда Кумана.

Зазначається, що за останні кілька місяців Вейналдум і «Ліверпуль» не зуміли домовитися про продовження контракту, який дійсний до літа 2021 року, що може зіграти на руку босу «блаугранос». Крім того, Куман хоче бачити співвітчизника в "Барселоні" і закликає його не підписувати з англійським клубом новий контракт.

57-річний фахівець має бажання одержати ще одного співвітчизника в каталонському клубі. Зараз за «синьо-гранатових» вже виступає Френкі де Йонг.

Також сказано, що півзахисник розчарований відсутністю прогресу в переговорах про новий контракт з «Ліверпулем».

Нинішнього сезону півзахисник, який став чемпіоном Англії, провів за «мерсисайдців» 37 поєдинків і забив чотири голи. В активі Вейналдума срібна медаль Ліги націй-2019 та «бронзова» чемпіонату світу-2014.

Джерело: Algemeen Dagblad