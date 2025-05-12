Пішов з життя легендарний американський реслер

Лише три тижні тому Сабу провів свій останній поєдинок

11 травня помер легендарний 60-річний американський професійний реслер Терренс Майкл Бранк, більш відомий під ринг-неймом Сабу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PWInsider.

Причина смерті реслера наразі не розголошується.

Лише три тижні тому Сабу провів свій останній поєдинок. Під час вікенду WrestleMania він здобув перемогу над Джоуї Джанелою – зіркою промоушена Game Changer Wrestling (GCW). Їхній поєдинок був головним матчем дев’ятого щорічного весняного турніру, присвяченого самому Джанелі.

Сабу був племінником іншого легендарного хардкорного реслера з Детройта – Шейха. Він розпочав кар’єру в реслінгу у 1985 році, виступаючи на території Середнього Заходу США.

Після короткого періоду участі в WWE та кількох виступів у японському промоушені FMW, Сабу приєднався до Extreme Championship Wrestling (ECW) у середині 1990-х. Там він швидко став однією з ключових фігур хардкорного стилю.

Його ризикований стиль боротьби залишив помітний слід у реслінгу. Славу йому принесла ворожнеча з Робом Ван Дамом і Тезом.

У 2006 році Сабу також провів пам’ятний матч проти Джона Сіни на шоу WWE Vengeance, який запам'ятався ефектним «лег дропом» через коментаторський стіл.

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков.

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.