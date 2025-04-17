Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Подвійні стандарти? МОК пояснив, чому ігнорує допуск до змагань прихильників війни з Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Подвійні стандарти? МОК пояснив, чому ігнорує допуск до змагань прихильників війни з Росії
МОК посилається на «автономну владу федерацій», коли мова йде про прихильників війни, яких допускають до змагань

МОК повністю ігнорує факти допуску до змагань росіян, які підтримують війну

Міжнародний олімпійський комітет відповів на запит «Главкому» щодо участі в міжнародних змаганнях російських спортсменів, які були помічені у підтримці війни.

9 квітня спортивний директор МОК Кіт Макконнел заявив, що МОК веде перемовини з зимовими федераціями про повернення росіян у нейтральному статусі.

«Главком» звернувся до МОК, поцікавившись:

  • Чи веде МОК перемовини з тими федераціями, які допускають до змагань росіян, які порушують рекомендації МОК щодо нейтральності?
  • Чи реагує якось МОК на ці факти?
  • Чи МОК лише веде перемовини з тими федераціями, які не допускають росіян до змагань?

У відповідь було отримано листа від пресслужби МОК. У ньому фактично не було дано відповіді на жодне з поставлених запитань.

«Дякуємо за ваш запит. Ми люб'язно направляємо вас до рекомендацій для міжнародних Федерацій щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях. Будь ласка, зверніть увагу, що міжнародні змагання поза межами Олімпійських ігор знаходяться під виключною автономною владою міжнародних федерацій, які приймають рішення щодо правил цих змагань і допуску спортсменів до участі в цих рішеннях. Щодо Олімпіади-2026 і міжнародних федерацій зимового спорту, ми не маємо нічого додати, окрім того, що пан Макконнелл заявив під час пресконференції», – йшлося у відповіді.

Подвійні стандарти? МОК пояснив, чому ігнорує допуск до змагань прихильників війни з Росії фото 1

Таким чином, можна зробити висновки про подвійні стандарти у діяльності МОК.

Організація веде перемовини з федераціями, які не допускають росіян до змагань, про їхнє повернення.

Разом з тим, МОК повністю ігнорує факти допуску до змагань росіян, які підтримують війну. У цьому випадку, МОК посилається на «автономну владу міжнародних федерацій».

Водночас, організація вже не згадує про «автономну владу міжнародних федерацій», коли мова йде про ті федерації, які поки що не допускають до змагань росіян. 

Як повідомлялося, дворазовий призер Олімпіади 2020 року, шестиразовий чемпіон світу на короткій воді російський плавець Климент Колесников отримав нейтральний статус для участі у міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації плавання (World Aquatics).

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Колесникова взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • чемпіонка Європи Лала Крамаренко
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Теги: спорт Олімпіада росія війна МОК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дата має символічне значення в контексті міжнародної політики та триваючої війни між Росією та Україною
Трамп з Путіним проведуть розмову в сумнозвісний для України день
18 березня, 12:57
Зеленський поклав квіти на могили захисників і захисниць на полі почесних поховань Героїв на Личаківському кладовищі
Зеленський вшанував у Львові пам’ять полеглих захисників України
18 березня, 11:42
Дезінформаційна кампанія проти України була викрита в Австрії
В Австрії викрито масштабну російську кампанію з дезінформації, спрямовану проти України
25 березня, 04:31
Група сенаторів від обох партій хоче, аби Трамп передав російські активи Україні
У США сенатори закликали адміністрацію Трампа передати заморожені активи РФ Україні – Reuters
25 березня, 04:56
Кремль продовжує розколювати США та Європу своїми наративами
ISW: Російські чиновники продовжують сіяти розбрат між США та Європою новими провокаціями
1 квiтня, 05:34
Дмитрієв для російських ЗМІ розповів про свій візит у Вашингтоні
Росія та США «тиснуть руки». Посланець Путіна з Вашингтону говорить про позитивну динаміку
4 квiтня, 00:54
У коментарі російському виданню «Медиазона» у пресслужбі телеграм заявили, що «ВЧК-ОГПУ» видалили його власники
Телеграм видалив низку російських каналів на вимогу Кремля
7 квiтня, 15:32
Наслідки російського удару по Сумах
Навіщо росіяни убили десятки мирних у Сумах? Путінські пропагандисти і колаборанти шукають пояснення
13 квiтня, 12:56
Пожежа, що виникла після влучання в Києві
Столицю затягнуло димом через нічну атаку: куди влучив ворог
12 квiтня, 10:04

Новини

Співробітниця клубу НХЛ звинувачувала російського хокеїста в сексуальному насильстві
Співробітниця клубу НХЛ звинувачувала російського хокеїста в сексуальному насильстві
Подвійні стандарти? МОК пояснив, чому ігнорує допуск до змагань прихильників війни з Росії
Подвійні стандарти? МОК пояснив, чому ігнорує допуск до змагань прихильників війни з Росії
Гімнаст Чепурний репостнув відео, де глузують з Ковтуна, який скаржився на українців
Гімнаст Чепурний репостнув відео, де глузують з Ковтуна, який скаржився на українців
Расистський скандал: Федерація баскетболу України оштрафувала «Київ-Баскет»
Расистський скандал: Федерація баскетболу України оштрафувала «Київ-Баскет»
УАФ проведе фестивалі футболу на підтримку дітей, постраждалих від війни
УАФ проведе фестивалі футболу на підтримку дітей, постраждалих від війни
Російський тренер вбив дружину на очах доньки, а потім вчинив самогубство
Російський тренер вбив дружину на очах доньки, а потім вчинив самогубство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
34K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
13K
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
12K
Інфляція в Канаді перевершила всі очікування: нові дані

Новини

Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Сьогодні, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua