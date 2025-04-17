Подвійні стандарти? МОК пояснив, чому ігнорує допуск до змагань прихильників війни з Росії

МОК посилається на «автономну владу федерацій», коли мова йде про прихильників війни, яких допускають до змагань

МОК повністю ігнорує факти допуску до змагань росіян, які підтримують війну

Міжнародний олімпійський комітет відповів на запит «Главкому» щодо участі в міжнародних змаганнях російських спортсменів, які були помічені у підтримці війни.

9 квітня спортивний директор МОК Кіт Макконнел заявив, що МОК веде перемовини з зимовими федераціями про повернення росіян у нейтральному статусі.

«Главком» звернувся до МОК, поцікавившись:

Чи веде МОК перемовини з тими федераціями, які допускають до змагань росіян, які порушують рекомендації МОК щодо нейтральності?

Чи реагує якось МОК на ці факти?

Чи МОК лише веде перемовини з тими федераціями, які не допускають росіян до змагань?

У відповідь було отримано листа від пресслужби МОК. У ньому фактично не було дано відповіді на жодне з поставлених запитань.

«Дякуємо за ваш запит. Ми люб'язно направляємо вас до рекомендацій для міжнародних Федерацій щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях. Будь ласка, зверніть увагу, що міжнародні змагання поза межами Олімпійських ігор знаходяться під виключною автономною владою міжнародних федерацій, які приймають рішення щодо правил цих змагань і допуску спортсменів до участі в цих рішеннях. Щодо Олімпіади-2026 і міжнародних федерацій зимового спорту, ми не маємо нічого додати, окрім того, що пан Макконнелл заявив під час пресконференції», – йшлося у відповіді.

Таким чином, можна зробити висновки про подвійні стандарти у діяльності МОК.

Організація веде перемовини з федераціями, які не допускають росіян до змагань, про їхнє повернення.

Разом з тим, МОК повністю ігнорує факти допуску до змагань росіян, які підтримують війну. У цьому випадку, МОК посилається на «автономну владу міжнародних федерацій».

Водночас, організація вже не згадує про «автономну владу міжнародних федерацій», коли мова йде про ті федерації, які поки що не допускають до змагань росіян.

Як повідомлялося, дворазовий призер Олімпіади 2020 року, шестиразовий чемпіон світу на короткій воді російський плавець Климент Колесников отримав нейтральний статус для участі у міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації плавання (World Aquatics).

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Колесникова взяли:

олімпійська чемпіонка Аліна Загітова

семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина

дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян

чемпіонка Європи Лала Крамаренко

триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.