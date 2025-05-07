Губернієв: Ми маємо боятися за весь наш спорт

Губернієв: Зараз так чи інакше видно регрес російського спорту, і хокею це теж стосується

Пропагандист Дмитро Губернієв заявив про регрес російського спорту після відсторонення від міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

«Загалом після усунення ми маємо боятися за весь наш спорт, не лише за хокей, а й за футбол, і за лижі, і за біатлон. Наш справжній рівень ми побачимо, коли повернемось. У будь-якому разі зараз так чи інакше видно регрес російського спорту. І хокею це теж стосується», – сказав Губернієв.

Варто зазначити, що хокейна збірна «Росія 25» програла три з трьох матчів збірній Білорусі (2:4, 7:8 та 1:3) у рамках турне.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.