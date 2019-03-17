Український нападник забив свій третій гол у чемпіонаті Данії (відео)



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Юрій Яковенко забив вперше з вересня минулого року Офіційний сайт ФК Есб'єрґ

«Есб'єрґ», за який виступає Юрій Яковенко, посідає у таблиці п'яте місце

25-річний вихованець київської «Оболоні», а нині нападник «Есб'єрґа» Юрій Яковенко забив свій третій м'яч у поточному чемпіонаті данської Суперліги.

Нідерландський наставник Йон Ламмерс в останнє довіряв Яковенку місце в основі в рамках Суперліги ще 21 вересня минулого року. З того часу українець здебільшого виходив на заміну. І не забив жодного м'яча. Попередній раз Юрій відзначився ще 14 вересня у воротах «Оденсе».

І ось зараз - м'яч у ворота «Вейле». Центрфорвард «Есб'єрґа» зрівняв рахунок на 70-й хвилині, вдало уникнувши офсайду після подачі кутового.

На 82-й хвилині «Есб'єрґ» після вилучення грузинського хавбека Лаші Парунашвілі залишився в меншості, але при цьому зумів вирвати перемогу: на другій компенсованій хвилині переможний м'яч забив фін Йоні Кауко.

Завдяки цій перемозі «Есб'єрґ» після 26-ти турів з 38-ма очками посідає в таблиці п'яте місце. «Вейле» має 20 пунктів і посідає останнє місце.

Лідирує в чемпіонаті «Копенгаґен». У нього - 61 очко. На один пункт відстає «Мідтьюлланн», ключовим центральним оборонцем є етнічний українець Ерік Святченко, котрий має данське громадянство. Також за цю команду грає вихованець черкаського футболу Артем Довбик. Правда, він зараз перебуває в лазареті.