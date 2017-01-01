Прем'єр-ліга. «Шахтар» вдруге поспіль обіграв «Верес»

«Шахтар» набирає 42 бали, а у «Вереса» залишається 25 очок

Після протистояння в Кубку України «Шахтар» в Харкові знову грав проти рівненького «Вереса». Перемогу здобули господарі – 2:0. Востаннє «Верес» програвав у чемпіонаті в рамках 7 туру – тому ж таки «Шахтарю» (1:2). Протягом першого тайму «гірникам» катастрофічно не щастило з



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«Шахтар» набирає 42 бали, а у «Вереса» залишається 25 очок

Після протистояння в Кубку України «Шахтар» в Харкові знову грав проти рівненького «Вереса». Перемогу здобули господарі – 2:0.

Востаннє «Верес» програвав у чемпіонаті в рамках 7 туру – тому ж таки «Шахтарю» (1:2). Протягом першого тайму «гірникам» катастрофічно не щастило з реалізацією моментів. Спочатку Бернард неймовірним чином з кількох метрів пробив вище цілі. Потім шикарні моменти не реалізували Ракицький, Феррейра та Фред.

На початку другого тайму Микола Іщенко в боротьбі за м’яч штовхнув Бернарда – арбітр Денис Шурман призначив пенальті. Марлос пробив у лівий від себе кут – 1:0. На 75 хвилині Бернард класною передачею вивів Феррейру на побачення з Бандурою – 2:0.

Паулу Фонсека в своєму 50-му матчі в рамках УПЛ здобуває перемогу. «Шахтар» набирає 42 бали. У «Вереса» залишається 25 очок. У 19 турі команда Вірта зіграє проти «Карпат», а «Шахтар» – проти «Зорі».

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

18-ий тур

«Шахтар» - «Верес» - 2:0

Голи: Марлос(50,п), Феррейра(75)

«Верес»: Бандура - Адамюк, Іщенко, Борзенко, Сімінін - Кобін, Карасюк, Морозенко, Волошинович - Сергійчук, Степанюк.

«Шахтар»: П’ятов - Петряк, Ракицький, Ордець, Ісмаїлі - Степаненко, Фред - Марлос, Коваленко, Бернард – Феррейра.

Джерело: Футбол 24