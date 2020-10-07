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    Презентований трейлер унікального фільму «Юкі» про українських хокеїстів, які вигравали Кубок Стенлі

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    У процесі підготовки фільму автори об'єздили десятки американських, канадських і українських міст, переспілкувалися з більшістю головних героїв та їхніх родичів - Презентований трейлер унікального фільму «Юкі» про українських хокеїстів, які вигравали Кубок Стенлі
    У процесі підготовки фільму автори об'єздили десятки американських, канадських і українських міст, переспілкувалися з більшістю головних героїв та їхніх родичів
    Світлина із соцмереж

    Автори фільму зібрали вражаючий відеоматеріал, переспілкувавшись з легендами калібру Вейна Ґрецкі, Джонні Буцика, Кена Данейка та іншими знаменитими хокеїстами

    Чекати залишилося зовсім небагато. Уже 3 грудня на екранах українських кінотеатрів демонструватиметься унікальна документальна кінострічка авторства Володимира Мули з назвою «Юкі», про українських хокеїстів, які в різні роки вигравали Кубок Стенлі.

    «Їхні історії викликають захват та мотивують! Через відчай і біль до успіху, через свободу і жагу перемагати — їхні імена назавжди вписано в історію найвідомішої хокейної ліги — NHL.  Іван Грецький, Орест Кіндрачук, Ерік Нестеренко, Іван Буцик, Руслан Федотенко та багато інших, хто в різні епохи здобував світову славу за океаном.  Неймовірні розповіді легенд NHL, чий приклад надихає світ! Настав час пишатися ними і на їхній рідній землі — в Україні. «Юкі» — реальні історії перемог вільних українців!», - так за презентував трейлер до фільму авторський колектив.

    Нагадаємо, що Кубок Стенлі-2020 виграла «Тампа-Бей Лайтнінґ».

     Читайте також: Байдужість вбиває. Україні не потрібен унікальний фільм про українських зірок НХЛ?
    трейлер діаспора хокей фільм НХЛ Кубок Стенлі Вейн Ґрецкі Джонні Буцик Ерік Нестеренко Руслан Федотенко Орест Кіндрачук
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