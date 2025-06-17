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Титулована французька біатлоністка отримала травму

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Титулована французька біатлоністка отримала травму
28-річна Сімон – срібна призерка Олімпійських ігор 2022 року

Сімон травмувала праву ногу

10-разова чемпіонка світу французька біатлоністка Жюлія Сімон повідомила, що у міжсезоння отримала травму. Про це інформує «Главком».

«Лозунг останніх кількох тижнів: адаптація! Розтягнення кісточки наприкінці травня порушило мій початковий тренувальний графік, але в регіоні Бофортен все йде добре», – написала біатлоністка у соцмережі та опублікувала знімок із ортезом на кісточці.

28-річна Сімон – срібна призерка Олімпійських ігор 2022 року у змішаній естафеті, 10-разова чемпіонка світу.

Минулого сезону француженка стала третьою у загальному заліку Кубка світу, поступившись німкені Франциске Пройс та своїй співвітчизниці Лу Жанмонно.

Нагадаємо, одіозна очільниця Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе заявила, що допуск російських спортсменів до міжнародних стартів у зимових видах спорту, особливо у лижних перегонах та біатлоні, блокує європейське лобі.

«З літніми федераціями немає сенсу порівнювати, тому що в кожній з них є багато азіатських та африканських країн. У зимових все набагато складніше, особливо в лижах та в біатлоні, де скандинавське, європейське лобі. Один, можливо, дуже хоче, але що він може зробити?», – сказала Вяльбе.

У зимових олімпійських видах спорту допуск росіянам і білорусам поки що надали лише Міжнародна спілка ковзанярів та Міжнародна федерація скі-альпінізму.

Міжнародна федерація лижних видів спорту та сноуборду (FIS) та Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) зберігають відсторонення росіян та білорусів з березня 2022 року.

Теги: спорт біатлон Жюлія Сімон

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