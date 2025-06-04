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Україна здобула «срібло» чемпіонату Європи з артистичного плавання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула «срібло» чемпіонату Європи з артистичного плавання
За свій виступ українки отримали 266.2233 бала

Українки завдяки першій здобутій нагороді на Євро-2025 здійнялися на шосте місце в медальному заліку

Збірна України посіла друге місце в груповій технічній програмі з артистичного плавання на чемпіонаті Європи-2025, що триває в португальському Фуншалі.

Українки підходили до виступів у цій дисципліні в статусі претенденток на медалі. Від початку сезону група «синьо-жовтих» вже здобувала «золото» цієї дисципліни на рівні Кубка світу – виграла етап у єгипетському Сомабеї.

Українки відтоді здебільшого зберегли переможний склад: повернулися до виступів Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Олександра Горецька, Аліса Кулик та Уляна Гринішина. До вісімки також доєдналися Єлизавета Лимар, Марія Гринішина та Дар'я Принько.

Як пройшли змагання

За свій виступ українки отримали 266.2233 бала. Виконання «синьо-жовтих» судді оцінили у 157.9233 бала, артистичність — у 108.3 бала.

Збірна України протрималася в лідерках до виступу іспанок, що набрали 290.3810 бала та зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу.

Трійку призерок довершила збірна Франції, що поступилася українкм з різницею рівно у пів бала — 265.7233.

Євро-2025. Технічна програма, група: топ-3

  1. Іспанія – 290.3810 бала
  2. Україна – 266.2233
  3. Франція – 265.7233

Українки завдяки першій здобутій нагороді на Євро-2025 здійнялися на шосте місце в медальному заліку чемпіонату, першої окремої європейської першості в історії артистичного плавання.

На континентальному рівні збірна України вперше за три роки повертається на подіум змагань у технічній програмі серед груп. У 2022 році «синьо-жовті» здобули «золото» цієї дисципліни на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Римі.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Джерело
Теги: синхронне плавання спорт

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