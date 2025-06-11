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Продавець полуниці підстрелив тренера під час матчу чемпіонату Росії з хокею на траві

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Продавець полуниці підстрелив тренера під час матчу чемпіонату Росії з хокею на траві
Інцидент стався під час гри чемпіонату РФ з хокею на траві

Продавець полуниці стріляв по птахам з пневматики – хотів їх налякати, щоб вони не їли ягоди

Продавець полуниці підстрілив помічника тренера клубу «Динамо-Будівельник» під час матчу чемпіонату Росії з хокею на траві у Єкатеринбурзі. Про це повідомляє «Главком».

Російські ресурси зазначають, що продавець полуниці стріляв по птахам з пневматики (відлякував їх, щоб не їли ягоди), але випадково влучив у тренера клубу «Динамо-Будівельник», який перебував на вишці та проводив відеозйомку гри.

На місці інциденту працюють співробітники Росгвардії. Сама ж гра, після паузи, була відновлена.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: полуниця спорт

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