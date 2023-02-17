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Прокуратура не змогла відсторонити Павелка від посади. Українська асоціація футболу зробила заяву

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Прокуратура не змогла відсторонити Павелка від посади. Українська асоціація футболу зробила заяву
Андрій Павелко
фото з відкритих джерел

УАФ: Павелко продовжує працювати та обирається в УЄФА

Сьогодні Печерський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурорів, які просили тимчасово відсторонити від займаних посад президента УАФ Андрія Павелка і генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького на два місяці. Суд у задоволенні клопотання в частині термінів прокурорам відмовив, винісши ухвалу про відсторонення на один місяць. Але і ця ухвала, як прописав суддя, не набирає законної сили негайно. А тому обидва представники керівництва УАФ продовжують виконувати свої посадові обов’язки, про що повідомили в УАФ.

«Опублікована в ЗМІ інформація про відсторонення Президента УАФ Андрія Павелка від займаної посади на один місяць є маніпулятивною та не відповідає дійсності.

Андрій Павелко продовжує виконувати обов’язки Президента УАФ до набрання відповідним рішенням суду законної сили. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора. Таким чином, до закінчення апеляційного розгляду такої справи Андрій Павелко уповноважений виконувати свої обов’язки на посаді Президента УАФ.

Оскарження ж сьогоднішньої ухвали Печерського суду вже скеровано до апеляційної судової інстанції», – повідомили в Асоціації.

Саму ж сьогоднішню ухвалу Печерського райсуду в УАФ назвали необґрунтованою і зауважили, що вона суперечить Статутам УЄФА та ФІФА, які забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій.

«Вказане рішення Печерського суду не матиме жодних правових наслідків для діяльності Української асоціації футболу, а тому, очевидно, що спрямоване воно виключно на дискредитацію керівництва асоціації та українського футболу в цілому, зокрема, і в очах міжнародної футбольної спільноти напередодні виборів членів Виконкому УЄФА.

Поява цього незаконного та юридично безпідставного рішення Печерського суду є чітким підтвердженням того факту, що тиск на керівництво асоціації через підконтрольні правоохоронні органи здійснюється окремими особами штучно в інтересах, зокрема, «країни 404», яка прагне позбавити Україну представництва в УЄФА», – резюмували в УАФ.

Нагадаємо, що президент УАФ Андрій Павелко учора став єдиним офіційним кандидатом від України на виборах членів Виконкому УЄФА.

Теги: прокурор Андрій Павелко суддя президент

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