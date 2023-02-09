Словаччина зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі 

Зеленський звернувся до міністра Хегера та попросив надати військову допомогу

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна зробить усе для того, аби передати Україні бойові літаки. Про це повідомляє Tasr.

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Як зазначається, сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Хегера та попросив надати військову допомогу.

Це відбулось на саміті Європейського союзу у Брюсселі. За попередніми даними, мова може йти про 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.

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«Прем'єр-міністр республіки відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб виконати це прохання», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наразі ніхто з лідерів держав Європейського Союзу не давав обіцянку передати Україні винищувачі.

Натомість, міністр оборони України Олексій Резніков натякнув, що українська захисники можуть отримати військові бойові кораблі від партнерів.