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Словаччина зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Словаччина зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі 
фото з відкритих джерел

Зеленський звернувся до міністра Хегера та попросив надати військову допомогу

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна зробить усе для того, аби передати Україні бойові літаки. Про це повідомляє Tasr.

Як зазначається, сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Хегера та попросив надати військову допомогу.

Це відбулось на саміті Європейського союзу у Брюсселі. За попередніми даними, мова може йти про 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.

«Прем'єр-міністр республіки відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб виконати це прохання», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наразі ніхто з лідерів держав Європейського Союзу не давав обіцянку передати Україні винищувачі.

Натомість, міністр оборони України Олексій Резніков натякнув, що українська захисники можуть отримати військові бойові кораблі від партнерів.

Теги: міністр Словаччина Володимир Зеленський президент

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