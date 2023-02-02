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З речами на вихід: у Грузії хочуть обмежити строки перебування для росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
З речами на вихід: у Грузії хочуть обмежити строки перебування для росіян
Строки перебування росіян у Грузії можуть бути переглянуті
фото: www.interpressnews.ge

Грузини не надто задоволені  масовим приїздом росіян в країну та побоюються негативних наслідків

Грузія, яка стала одним з головних пунктів призначення для росіян, що тікають від мобілізації, може змінити порядок перебування громадян Росії в країні. Опозиціонери вимагають скоротити термін безвізового перебування росіян. 

Опозиційна партія «За Грузію» внесла до парламенту відповідну резолюцію, її текст опубліковано у Facebook. Документ уже зареєстровано у парламенті.

Депутати закликають грузинський уряд «обмежити безконтрольну міграцію громадян Росії на територію Грузії, обмежити термін безвізового перебування громадян Росії на території Грузії, а також залишити в силі на цьому етапі обмеження авіаперельотів».

У середині листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповідала, що з початку мобілізації в країну приїхало понад 700 000 росіян. За її словами, приблизно 100 тисяч із них залишилися в країні. 

При цьому  Зурабішвілі не виключила запровадження візового режиму для громадян Росії.  «Не виключено, що нам доведеться переглянути безвізовий режим [з Росією], який у сьогоднішніх умовах є доволі ліберальним.  Це все має вирішити уряд разом із суспільством», – говорила вона. 

Як пише видання «Новости-Грузия» більшість громадян Грузії теж виступили за введення візового режиму для росіян, показало грудневе опитування американської неурядової організації «Національний демократичний інститут» (NDI). 69% грузинів ствердно відповіли на запитання, чи має уряд запровадити візи для громадян Росії. Тільки 21% опитаних сказали, що влада не повинна вводити візовий режим, а 10% не змогли дати однозначну відповідь.

Згідно із чинними нормами, громадянам Росії не потрібно віз для відвідування Грузії, вони можуть перебувати в країні безперервно протягом року. Для продовження перебування їм достатньо перетнути кордон.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, які окупувала ще 15 років тому. Це має відбутися в межах можливої мирної угоди, яка покладе край війні Кремля в Україні.

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Теги: влада Саломе Зурабішвілі кордон Грузия президент Facebook росія безвізовий режим

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