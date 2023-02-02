Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується

Пенсії колишніх суддів КСУ у 70 разів перевищують мінімалку

В Україні деякі громадяни отримують пенсійну виплату, яка в рази перевищує мінімальну. Зокрема, це стосується колишніх суддів Конституційного суду України.

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У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №8321, яким планується врегулювати питання пенсійного забезпечення суддів КСУ.

Відповідний документ уже було розглянуто профільним комітетом парламенту, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його, пише Zn.ua.

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Зараз в Україні ця категорія пенсіонерів отримує пенсії у розмірі 50% від зарплати судді КСУ, тобто трохи більше ніж 150 тисяч гривень. Законопроєктом пропонується скоротити ці виплати до 30% від зарплати, тобто до понад 90 тис. грн.

Як зазначають автори документа, пенсії колишніх суддів КСУ, які у 70 разів перевищують мінімалку та у 20 разів середню пенсію військовослужбовців, в умовах війни підвищують рівень соціальної напруги та є неприпустимими.

Як повідомлялося, влада обіцяє перерахувати пенсії українцям у березні. Проте осучаснення не торкнеться тих, хто мав невелику зарплату чи маленький стаж. Та все ж унаслідок запланованої індексації деякі пенсіонери можуть отримати збільшення у розмірі 1500 грн.