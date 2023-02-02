Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу
фото з відкритих джерел

Пенсії колишніх суддів КСУ у 70 разів перевищують мінімалку

В Україні деякі громадяни отримують пенсійну виплату, яка в рази перевищує мінімальну. Зокрема, це стосується колишніх суддів Конституційного суду України.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №8321, яким планується врегулювати питання пенсійного забезпечення суддів КСУ.

Відповідний документ уже було розглянуто профільним комітетом парламенту, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його, пише Zn.ua.

Зараз в Україні ця категорія пенсіонерів отримує пенсії у розмірі 50% від зарплати судді КСУ, тобто трохи більше ніж 150 тисяч гривень. Законопроєктом пропонується скоротити ці виплати до 30% від зарплати, тобто до понад 90 тис. грн.

Як зазначають автори документа, пенсії колишніх суддів КСУ, які у 70 разів перевищують мінімалку та у 20 разів середню пенсію військовослужбовців, в умовах війни підвищують рівень соціальної напруги та є неприпустимими.

Як повідомлялося, влада обіцяє перерахувати пенсії українцям у березні. Проте осучаснення не торкнеться тих, хто мав невелику зарплату чи маленький стаж. Та все ж унаслідок запланованої індексації деякі пенсіонери можуть отримати збільшення у розмірі 1500 грн.

Читайте також: Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
Теги: пенсія Верховна Рада закон суддя Конституційний суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комусь додадуть пристойну суму, а хтось взагалі залишиться без перерахунку
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
15 сiчня, 04:01
У молодому віці варто, передусім, «платити собі»
Пенсію немає сенсу накопичувати у молодості – дослідження
13 сiчня, 07:55
Мінреінтеграції роз'яснило, як оформити українську пенсію за кордоном
Як оформити українську пенсію за кордоном: роз'яснення Мінреінтеграції
8 сiчня, 05:16
Стало відомо на скільки збільшаться пенсійні виплати у березні
Індексація пенсій: на скільки збільшаться виплати у березні
6 сiчня, 07:10
У Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат
Коли в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат
3 сiчня, 05:35
фото з відкритих джерел
Пенсії у 2023 році: що зміниться для українців
2 сiчня, 18:12

Особисті фінанси

Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
Змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців
Змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців
Лампова євроінтеграція. Для українців ЄС закупив 6,6 млн LED-ламп, їх вже можна обміняти на старі
Лампова євроінтеграція. Для українців ЄС закупив 6,6 млн LED-ламп, їх вже можна обміняти на старі
Житлова субсидія: які зміни чекають у лютому
Житлова субсидія: які зміни чекають у лютому
Як зміняться виплати військовим із лютого: хто втратить премії у 30 тис. грн
Як зміняться виплати військовим із лютого: хто втратить премії у 30 тис. грн
В Україні арештовано активи російського підсанкційного олігарха
В Україні арештовано активи російського підсанкційного олігарха

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
70K
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
27K
УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі
8318
Споювали та ґвалтували дівчат? В організаторів вечірок проходять обшуки

Новини

Оборудки з наданням медичних послуг: збитки державі понад 74 млн грн
Вчора, 22:19
На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Вчора, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Вчора, 17:41
Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Вчора, 16:22
В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
Вчора, 15:45
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
Вчора, 15:10

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту