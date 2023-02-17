Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)

Лукашенко та Путін зраділи, побачивши один одного

Лідери Росії та Білорусі зустрілися, та вчерговий раз підтримали одне одного

Президенти Росії та Білорусії розпочали переговори у підмосковній резиденції російського диктатора у Ново-Огарьово. Самопроголошений президент Лукашенко вкотре гаряче підтримав свого колегу та продемонстрував свої справжні почуття до нього.

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На початку зустрічі, вітаючи свого давнього сораника Олександра Лукашенка, Путін подякував, що той погодився приїхати до Москви.

Натомість Лукашенко підлабузницьки відповів: "Ну як я міг не погодитись?".

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Путін також розповів, що встиг подивитись вчорашню пресконференцію Лукашенка, на що останній теж відреагував досить специфічно: «Краще б не дивилися, засмутилися напевно». Але отримав відповідь від Путіна, що він, навпаки, поділяє підходи Лукашенка.

Обмінявшись люб`язними фразами Путін та Лукашенко продовжили зустріч, але уже за зачиненими дверима. Тож про що саме домовились два партнера у війні проти України дізнатись суспільству не доведеться.

Нагадаємо,16 лютого Лукашенко заявив, що має намір обговорити з російським колегою питання безпеки та оборони. Він також припустив, що може бути обговорено питання щодо регіонального угруповання військ (РГВ) двох країн.

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Сам білоруський лідер повідомив, що в рамках договору про РГВ Союзної держави в Білорусії проходять підготовку до 15 тисяч російських військових.

Нагадаємо, президент Зеленський дав інтерв'ю ВВС і висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до війни. «Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо», – зазначив він. Український президент рішуче відкинув усі погрози Лукашенка щодо ведення війни разом із російськими військами.