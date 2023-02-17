Головна Новини
search button user button menu button

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Лукашенко та Путін зраділи, побачивши один одного
фото: www.russian.cgtn.com

Лідери Росії та Білорусі зустрілися, та вчерговий раз підтримали одне одного

Президенти Росії та Білорусії розпочали переговори у  підмосковній резиденції російського диктатора у Ново-Огарьово. Самопроголошений президент Лукашенко вкотре гаряче підтримав свого колегу та продемонстрував свої справжні почуття до нього. 

На початку зустрічі, вітаючи свого давнього сораника Олександра Лукашенка, Путін подякував, що той погодився приїхати до Москви.

Натомість Лукашенко підлабузницьки відповів: "Ну як я міг не погодитись?".

Путін також розповів, що встиг подивитись вчорашню пресконференцію Лукашенка, на що останній теж відреагував досить специфічно: «Краще б не дивилися, засмутилися напевно». Але отримав відповідь від Путіна, що він, навпаки, поділяє підходи Лукашенка. 

Обмінявшись люб`язними фразами Путін та Лукашенко продовжили зустріч, але уже за зачиненими дверима.  Тож про що саме домовились два партнера у війні проти України дізнатись суспільству не доведеться. 

Нагадаємо,16 лютого Лукашенко заявив, що має намір обговорити з російським колегою питання безпеки та оборони. Він також припустив, що може бути обговорено питання щодо регіонального угруповання військ (РГВ) двох країн.

Сам білоруський лідер повідомив, що в рамках договору про РГВ Союзної держави в Білорусії проходять підготовку до 15 тисяч російських військових.

Нагадаємо, президент Зеленський  дав інтерв'ю ВВС і висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до війни. «Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо», – зазначив він. Український президент рішуче відкинув усі погрози Лукашенка щодо ведення війни разом із російськими військами. 

Читайте також: 

Теги: Білорусь путін президент переговори погрози

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ленінградська блокада» – це радянський міф, покликаний прикрити злочини більшовицької влади
Російська тоталітарна міфологія: новий етап
20 сiчня, 09:24
Білоруський КДБ може піти проти Лукашенка
Диктатор Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони
17 сiчня, 22:25
ЄС вважає Путіна ослабленим
У Путіна є союзники в ЄС, які приховують свої зв’язки з ним – прем’єр Іспанії
18 сiчня, 06:34
Усі охі мають шанс послухати дуже поважних спікерів
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
23 сiчня, 17:00
Військові отримають багато корисних речей
Порошенко везе великий вантаж на фронт Волонтерська ініціатива
27 сiчня, 18:41
Президент Литви підкреслив, що винищувачі та ракети великої дальності також є важливою військовою допомогою для України
Винищувачі для України: президент Литви закликав партнерів перетнути «червоні лінії»
31 сiчня, 12:13
Олаф Шольц сьогодні полетить до Парижа
Шольц прилетить до Парижа на зустріч із Зеленським
8 лютого, 16:36
Фінляндія не поспішає з відправкою танків Україні, але підтримку обіцяє
Фінляндія не поспішає з відправкою танків Україні, але підтримку обіцяє
12 лютого, 21:39
Столтенберг: Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні
Столтенберг: Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні
13 лютого, 14:46

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
18K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
9133
В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
7947
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
6468
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
6023
Великий обмін полоненими. Додому повернулися оборонці «Азовсталі» (відео)

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Сьогодні, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Сьогодні, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту