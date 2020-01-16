«Прометей» знайшов заміну Кулпепперу



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Деон Едвін став чемпіоном України минулого сезону в складі «Хіміка» ФБУ

Президент клубу повідомив про угоду з MVP Суперліги Парі-Матч минулого сезону

Президент кам’янського «Прометея» Володимир Дубинський повідомив про досягнення угоди з MVP минулого сезону Суперліги Деоном Едвіном.

Уже в п’ятницю, 17 січня, американець має долучитися до складу нової команди. А вже у неділю, 19 січня, він має нагоду дебютувати за «Прометей» у матчі проти «Миколаєва».

Поточний сезон захисник починав у складі «Київ-Баскета», який залишив напередодні новорічних свят.

У 13-ти поєдинках Суперліги Парі-Матч він набирав 9,8 очка, 4,3 підбирання та 3,8 передачі за поєдинок.

Минулого сезону легіонер виступав за южненський «Хімік», у складі якого став чемпіоном України та MVP чемпіонату.

Едвін має замінити Ренді Кулпеппера, про розірвання угоди з яким «Прометей» повідомив напередодні.