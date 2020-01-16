  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Прометей» знайшов заміну Кулпепперу

    • Розсилка
    Деон Едвін став чемпіоном України минулого сезону в складі&nbsp;&laquo;Хіміка&raquo; - «Прометей» знайшов заміну Кулпепперу
    Деон Едвін став чемпіоном України минулого сезону в складі «Хіміка»
    ФБУ

    Президент клубу повідомив про угоду з MVP Суперліги Парі-Матч минулого сезону

    Президент кам’янського «Прометея» Володимир Дубинський повідомив про досягнення угоди з MVP минулого сезону Суперліги Деоном Едвіном.

    Уже в п’ятницю, 17 січня, американець має долучитися до складу нової команди. А вже у неділю, 19 січня, він має нагоду дебютувати за «Прометей» у матчі проти «Миколаєва».

    Поточний сезон захисник починав у складі «Київ-Баскета», який залишив напередодні новорічних свят.

     Читайте також: Михайлюк встановив нові досягнення в НБА (відео) 

    У 13-ти поєдинках Суперліги Парі-Матч він набирав 9,8 очка, 4,3 підбирання та 3,8 передачі за поєдинок.

    Минулого сезону легіонер виступав за южненський «Хімік», у складі якого став чемпіоном України та MVP чемпіонату.

    Едвін має замінити Ренді Кулпеппера, про розірвання угоди з яким «Прометей» повідомив напередодні.

    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ