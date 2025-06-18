Товариський матч збірних Чилі та Росії може відбутися у листопаді цього року

Асоціації футболу Чилі веде переговори з Російським футбольним союзом щодо проведення товариської гри

Російські пропагандисти стверджують, що консульство України у Чилі надіслало офіційного листа до Асоціації футболу Чилі з закликом відмовитися від товариської гри з Росією. Про це повідомляє «Главком».

«Консульство України надіслало офіційного листа до Федерації футболу Чилі та особисто її президенту із закликом переглянути рішення про проведення зустрічі з російською стороною, назвавши її «агресором». У листі прямо йдеться: «Закликаємо Федерацію футболу Чилі зайняти тверду та етичну позицію та уникати будь-якої форми спортивної співпраці з Росією», – повідомило джерело російських пропагандистів, знайоме із ситуацією.

Напередодні президент Асоціації футболу Чилі Пабло Мілад заявив, що федерація веде переговори з Російським футбольним союзом щодо можливого проведення товариського матчу зі збірною Росії.

«Ми ведемо переговори з РФС про товариський матч збірних Чилі та Росії у листопаді цього року. Обговорюємо можливе місце та зручну дату. У разі домовленостей офіційно про все повідомимо», – сказав Мілад у розмові з російськими пропагандистами.

Нагадаємо, сили оборони знищили російського окупанта Кирила Бабічука.

27-річний Бабічук був майстром спорту Росії з греко-римської боротьби, переможцем та призером російських та міжнародних турнірів.

Після завершення професійної кар'єри Бабічук працював тренером. Його вихованці ставали чемпіонами та призерами молодіжних першостей Росії з греко-римської боротьби.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.