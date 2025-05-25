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Боляче бачити. Рашисти перетворили на руїни вулицю в Мархалівці на Київщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Боляче бачити. Рашисти перетворили на руїни вулицю в Мархалівці на Київщині
У Мархалівці постраждали 22 приватні будинки
фото: Микола Калашник/Telegram

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київщині зросла до 34 людей

Більшу частину вулиці в Мархалівці на Київщині рашисти перетворили на руїни. У результаті атаки постраждали 22 приватні будинки, більшість із них зруйновані повністю. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Він також оприлюднив відповідне відео.

«Це боляче бачити: зруйновані оселі, розбиті подвір’я, перелякані, але сильні люди. Поспілкувався з мешканцями – горе, яке їм довелося пережити, неможливо описати словами. Та попри все  тримаємося. Допомагаємо один одному. І саме в цьому – наша сила», – написав очільник Київської ОВА.

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За словами Калашника, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київщині зросла до 34 людей.

«115 приватних будинків пошкоджено під час російської нічної атаки у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському районах. А ще продовольчі склади, заклади освіти, людські гаражі та господарчі споруди і навіть лазня. Ось такі об’єкти стали мішенями атаки ворога на Київщині. Росія воює з мирним населенням, намагається знищувати все», – сказав посадовець.

Боляче бачити. Рашисти перетворили на руїни вулицю в Мархалівці на Київщині фото 1

Нагадаємо, спецпосланець американського президента в Україні Кіт Келлог відреагував на російську масовану атаку на Київ, звернувшись до Москви із закликом зупинити вогонь. 

Як відомо, у ніч проти 25 травня Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

 

 

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Теги: росія Київщина Микола Калашник руїни

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