Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському

Італійські ЗМІ намагаються розшифрувати таємні наміри Путіна, які він хоче реалізувати телефонуючи Трампу і Папі Римському

Італійські журналісти активно реагують на неочікувану телефонну розмову Путіна із Папою Римським. Одні журналісти відверто цитують пропаганду Кремля, а інші – читають «поміж рядків» те, чого дійсно хоче домогтись диктатор, телефонуючи спочатку у Білий дім до Трампа, а потім – у Ватикан. Найцікавіші цитати італійських ЗМІ зібрав «Главком».

il Giornale: Путін зателефонував Папі Римському: «Так дипломатичному врегулюванню»

Дональд Трамп був не єдиним співрозмовником Володимира Путіна того дня. Російський президент провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. У діалозі з понтифіком Путін «підтвердив свою зацікавленість у досягненні миру в Україні політичними та дипломатичними засобами та наголосив, що для остаточного, справедливого та глобального вирішення кризи необхідно усунути її корінні причини».

AGI: Путін зателефонував Папі Римському Леву XIV: «Дякую за вашу готовність допомогти припинити війну в Україні»

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV.

За даними Кремля, Путін також висловив Папі Римському сподівання, що Святий Престол активніше підтримуватиме релігійну свободу в Україні.

Диктатор Володимир Путін звернув увагу на те, що «київський режим робить ставку на ескалацію конфлікту шляхом саботажу цивільної інфраструктури на російській території».

Під час телефонної розмови «лідери Ватикану і Росії говорили про гуманітарну ситуацію, необхідність надання допомоги там, де це необхідно, поточні зусилля щодо обміну полоненими та цінність роботи, яку кардинал посланець Ватикану кардинал Дзуппі виконує у цьому відношенні». Росія, як запевняє Кремль, «вживає всіх можливих заходів для возз'єднання дітей з батьками», – пише agi.it.

La Stampa: Путін чує Трампа та Папу і каже: «Немає негайного миру», натомість Ватикан каже: «Зробіть жест»

«Після переговорів у Туреччині політична дуель між урядами Росії та України знову спалахнула. Але Кремль також оголосив про ще одну телефонну розмову вчора: несподівану розмову між Путіним та Папою Левом XIV. Першу між російським президентом та понтифіком з початку війни. Москва заявляє, що Путін «підтвердив свою зацікавленість у досягненні миру в Україні політичними та дипломатичними засобами». А Ватикан каже, що Папа попросив Путіна про «жест, який сприяє миру». Господар Кремля, однак, наразі зачиняє двері як для зустрічі із Зеленським, так і для безумовного перемир'я, пишуть журналісти.

«Путін також розмовляє з Папою Римським, щоб сказати йому, що якщо відбудеться ескалація, то це буде лише вина Києва. І навіть Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, вважає серйозною помилкою на цей час недооцінку перемовин у Стамбулі: «Необхідно використовувати всі засоби, включаючи переговори».

Якщо це так, то саме Зеленський підвищує ставки, бо каже наступне: «ми не повинні дозволити Росії затьмарювати реальність чи обманювати світ, Москву потрібно змусити до дипломатії», і ось одинадцята пропозиція за три місяці: український президент «готовий» до чотиристоронньої зустрічі з Путіним, Трампом та турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Цього не станеться. Сторони розмовляють надто різними мовами, фактично українці представляють документи українською та англійською мовами, росіяни – лише російською»,– йдеться у статті.

«Тезу про те, що «київський режим прагне ескалації конфлікту та здійснення актів саботажу проти цивільної інфраструктури на російській території», Путін повторив окрім Трампа також у телефонній розмові з Папою Римським. Розмова тим більше актуальна, оскільки новий понтифік негайно мобілізувався до миру, водночас посилаючись на необхідність того, щоб він був «справедливим», а отже, не еквівалентним капітуляції України. В останні тижні Путін відхилив пропозицію Ватикану провести російсько-українські переговори, але тепер він дав зрозуміти, що «цінує готовність» Папи Прево «допомогти вирішити кризу», – йдеться у статті.

Нагадаємо, Ватикан підтвердив, що напередодні вдень відбулася телефонна розмова між Папою Римським Левом XIV та російським диктатором Володимиром Путіним.