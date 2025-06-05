Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському
Путін поспілкувався із Папою Римським
фото із відкритих джерел

Італійські ЗМІ намагаються розшифрувати таємні наміри Путіна, які він хоче реалізувати телефонуючи Трампу і Папі Римському

Італійські журналісти активно реагують на неочікувану телефонну розмову Путіна із Папою Римським. Одні журналісти відверто цитують пропаганду Кремля, а інші – читають «поміж рядків» те, чого дійсно хоче домогтись диктатор, телефонуючи спочатку у Білий дім до Трампа, а потім – у Ватикан. Найцікавіші цитати італійських ЗМІ зібрав «Главком».

il Giornale: Путін зателефонував Папі Римському: «Так дипломатичному врегулюванню»

Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському фото 1

Дональд Трамп був не єдиним співрозмовником Володимира Путіна того дня. Російський президент провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. У діалозі з понтифіком Путін «підтвердив свою зацікавленість у досягненні миру в Україні політичними та дипломатичними засобами та наголосив, що для остаточного, справедливого та глобального вирішення кризи необхідно усунути її корінні причини».

AGI: Путін зателефонував Папі Римському Леву XIV: «Дякую за вашу готовність допомогти припинити війну в Україні»

Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському фото 2

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. 

За даними Кремля, Путін також висловив Папі Римському сподівання, що Святий Престол активніше підтримуватиме релігійну свободу в Україні.

Диктатор Володимир Путін звернув увагу на те, що «київський режим робить ставку на ескалацію конфлікту шляхом саботажу цивільної інфраструктури на російській території».

Під час телефонної розмови «лідери Ватикану і Росії говорили про гуманітарну ситуацію, необхідність надання допомоги там, де це необхідно, поточні зусилля щодо обміну полоненими та цінність роботи, яку кардинал посланець Ватикану кардинал Дзуппі виконує у цьому відношенні». Росія, як запевняє Кремль, «вживає всіх можливих заходів для возз'єднання дітей з батьками», – пише agi.it.

La Stampa: Путін чує Трампа та Папу і каже: «Немає негайного миру», натомість Ватикан каже: «Зробіть жест»

Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському фото 3

«Після переговорів у Туреччині політична дуель між урядами Росії та України знову спалахнула. Але Кремль також оголосив про ще одну телефонну розмову вчора: несподівану розмову між Путіним та Папою Левом XIV. Першу між російським президентом та понтифіком з початку війни. Москва заявляє, що Путін «підтвердив свою зацікавленість у досягненні миру в Україні політичними та дипломатичними засобами». А Ватикан каже, що Папа попросив Путіна про «жест, який сприяє миру». Господар Кремля, однак, наразі зачиняє двері як для зустрічі із Зеленським, так і для безумовного перемир'я, пишуть журналісти. 

 Corriere della Sera: Путін телефонує Дональду Трампу та оголошує про помсту: «Україна заплатить»

Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському фото 4

«Путін також розмовляє з Папою Римським, щоб сказати йому, що якщо відбудеться ескалація, то це буде лише вина Києва. І навіть Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, вважає серйозною помилкою на цей час недооцінку перемовин у Стамбулі: «Необхідно використовувати всі засоби, включаючи переговори».

Якщо це так, то саме Зеленський підвищує ставки, бо каже наступне: «ми не повинні дозволити Росії затьмарювати реальність чи обманювати світ, Москву потрібно змусити до дипломатії», і ось одинадцята пропозиція за три місяці: український президент «готовий» до чотиристоронньої зустрічі з Путіним, Трампом та турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Цього не станеться. Сторони розмовляють надто різними мовами, фактично українці представляють документи українською та англійською мовами, росіяни – лише російською»,– йдеться у статті. 

 L'Unione Sarda: Негайного миру в Україні не буде. Володимир Путін чітко дав це зрозуміти і Папі Римському і Дональду Трампу під час телефонної розмови

Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському фото 5

«Тезу про те, що «київський режим прагне ескалації конфлікту та здійснення актів саботажу проти цивільної інфраструктури на російській території», Путін повторив окрім Трампа також у телефонній розмові з Папою Римським. Розмова тим більше актуальна, оскільки новий понтифік негайно мобілізувався до миру, водночас посилаючись на необхідність того, щоб він був «справедливим», а отже, не еквівалентним капітуляції України. В останні тижні Путін відхилив пропозицію Ватикану провести російсько-українські переговори, але тепер він дав зрозуміти, що «цінує готовність» Папи Прево «допомогти вирішити кризу», – йдеться у статті. 

Нагадаємо, Ватикан підтвердив, що напередодні вдень відбулася телефонна розмова між Папою Римським Левом XIV та російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також:

Теги: Папа Римський переговори диктатор українці Ватикан Дональд Трамп путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час візиту Лула да Сілва хоче заявити, що Бразилія готова активно сприяти укладенню мирної угоди між Росією та Україною
Президент Бразилії летить до Москви: говоритиме з Путіним щодо України
6 травня, 15:39
Туск пообіцяв розшукати всіх винних: «Ми знайдемо кожного з вас»
Туск звинуватив Росію у підпалі торгівельного центру у Варшаві
12 травня, 00:59
Михайло Гончар: Китай має важелі на Росію і міг би їх задіяти
«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні
14 травня, 18:20
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
18 травня, 11:35
Журналісти звертають увагу, що раніше Трамп на своїй сторінці в Truth Social згадував про Ілона Маска раз на кілька днів, однак зараз цього немає
«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
20 травня, 16:28
Москва під атакою дронів: уламки впали в області, вибухи не вщухають
Москва під атакою дронів: уламки впали в області, вибухи не вщухають
28 травня, 01:53
Президент підкреслив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії
Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими
24 травня, 20:26
Мельникова хоче стати депутаткою
«Нейтральна» гімнастка Мельникова перемогла на праймеріз путінської «Єдиної Росії»
28 травня, 15:11
Стармер: моя мета – «принести єдність цілей усьому Сполученому Королівству» та «мобілізувати націю для спільної справи»
Британія готується до війни з Росією: названо понад 60 заходів підготовки
3 червня, 11:25

Політика

Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському
Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському
Військовий експерт оцінив наслідки знищення російських бомбардувальників для України
Військовий експерт оцінив наслідки знищення російських бомбардувальників для України
Пентагон заявив, що країни НАТО збільшать військові витрати до кінця червня
Пентагон заявив, що країни НАТО збільшать військові витрати до кінця червня
На Брянщині Сили оборони уразили пускові установки «Іскандера»
На Брянщині Сили оборони уразили пускові установки «Іскандера»
Спецоперації «Павутина». Росія заявила, що відновить уражені літаки
Спецоперації «Павутина». Росія заявила, що відновить уражені літаки
Мерц уперше проведе переговори з Трампом у Білому домі
Мерц уперше проведе переговори з Трампом у Білому домі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
45K
Кім Чен Ин втішив Шойгу після «Павутини»: що Росії пообіцяла КНДР
36K
Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»
20K
Тренерка з РФ стверджує, що українські гімнасти спілкуються з російськими
13K
Нові цілі для Малюка. Військовий експерт звертає увагу на об’єкт, який почали використовувати росіяни

Новини

Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua