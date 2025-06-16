Чому Путін і Сі Цзіньпін занепокоєні через удари по Ірану? Версія The Telegraph

Ослаблений Іран не відповідає інтересам ні Росії, ні Китаю – The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін уважно спостерігають за розвитком ситуації на Близькому Сході, виявляючи серйозне занепокоєння через ослаблення позицій іранського режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що Москва та Пекін відкрито підтримують Іран, засуджуючи удари з боку Ізраїлю, внаслідок яких загинули кілька іранських високопосадовців, а військова інфраструктура та об’єкти з ядерними потужностями зазнали значних руйнувань. У разі істотного послаблення Тегерана Росія й Китай ризикують втратити важливого союзника у протистоянні впливу США в регіоні. Особливо це стосується РФ, яка прагне повернути втрачені позиції на Близькому Сході після занепаду режиму Асада в Сирії.

Водночас, за словами оглядачів, для обох країн співпраця з Іраном стає дедалі більш проблемною. Однак Москва й надалі покладається на постачання іранських безпілотників, що залишаються стабільним компонентом двосторонніх відносин, підкреслює експертка з ядерної політики Фонду Карнегі Ніколь Граєвскі.

The Telegraph пише, що однією з найбільших загроз є можливий вихід Ірану з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і прискорить її створення. Китай та РФ мають таку зброю, але вони не зацікавлені в тому, щоб Тегеран розробив власну.

Крім того, Пекін ризикує зазнати економічних втрат через удари по енергетичній інфраструктурі Ірану, адже є основним покупцем його нафтопродуктів. Видання додає: ослаблений Іран не відповідає інтересам ні Росії, ні Китаю.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.