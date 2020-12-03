П’ять чемпіонів, 20 медалей загалом. Українські боксери провели найкращий чемпіонат Європи в історії

У командному заліку континентальної першості наша команда стала другою

П’ять золотих, чотири срібних і 11 бронзових нагород здобули українські боксери на чемпіонаті Європи серед юніорів, який завершився в болгарській столиці Софії. У змаганнях взяли участь бійці з 19-ти країн.

Цей турнір став найуспішнішим в історії боксерської юніорської збірної України. Це другий показник серед усіх країн-учасниць цьогорічних змагань. З незначним відривом наші боксери поступилися у медальному заліку команді РФ.

Чемпіонами Європи за підсумками фінальних двобоїв стали Віталій Грабовський у ваговій категорії до 57 кг, Олександр Яровий у категорії до 60 кг, Олексій Боклах у категорії до 63 кг, Олександр Балабін у категорії до 70 кг та Вероніка Накота у ваговій категорії до 66 кг.

Срібними призерами першості континенту стали: Максим Рудик (до 50 кг), Айдер Абдураїмов (до 54 кг), Анастасія Крамаренко (до 60 кг) і Каріне Айрапетян (до 80 кг).

Бронзові нагороди молодіжного Євро-2020 здобули Джамал Кулієв (до 80 кг), Валерій Шульга (понад 80 кг), Єлизавета Воєвудко (до 46 кг), Аліна Крамар (до 50 кг), Ізабель Габорець (до 52 кг), Ярослава Масюткіна (до 54 кг), Тетяна Довгаль (до 57 кг), Марія Фонотова (до 63 кг), Радмила Родіонова (до 70 кг), Олександра Джигун (до 75 кг), Поліна Черненко (понад 80 кг).

Безперечна заслуга у такому результаті юніорської збірної України належить тренерському штабу «синьо-жовтих» і головним наставникам команд – старшому тренерові чоловічої збірної юніорів Вікторові Петрову та старшому тренерові жіночої юніорської команди Валерієві Хлистову.

За кількістю здобутих медалей (20 нагород) збірна України серед юніорів значно перевершила свої минулі досягнення. Зокрема рік тому на юніорському Євро-2019 у Румунії в активі юних українців було 13 медалей – 2 золоті, 3 срібні та 8 бронзових.