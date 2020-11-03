Екс-тренер Усика: Олександр не здатен боксувати проти Джошуа і Ф’юрі

Джеймс Алі Башир стверджує, що Олександр Усик відійшов від тих принципів. які вони раніше сповідували

Джеймс Алі Башир вважає, що українець страждав у рингу

Американський екс-тренер супертяжа Олександра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Алі Башир залишився незадоволений боєм українця в бою з британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО).

Фахівець вважає, що Усик не зможе дати бій лідерам гевівейту, британцям Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і Тайсонові Ф’юрі (30-0-1, 21 КО), якщо продовжить працювати в такому стилі.

«Він не виглядав самим собою. Ті речі, над якими ми з ним працювали в тренувальних таборах, пішли. Він відійшов від тих речей. І він страждав у рингу.

Так, він ще не зазнав поразки, але він обрав шлях приймати на себе більше ударів. Більше, ніж будь-коли раніше. Я відзначив це в попередньому поєдинку, а цей бій був дуже близьким, дуже.

Багато людей говорили, що він бігав від Чісори. Він не був спритним, розважливим, а просто бігав, замість того, щоб дійсно боксувати.

Я можу сказати одну річ – він не в стані боксувати проти Джошуа і Ф’юрі в цьому стилі», - сказав Башир в інтерв'ю Youtube-каналу BWTM SPORTS & GAMING.

Нагадаємо, Усик здобув перемогу над Чісорою одноголосним рішенням суддів у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

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