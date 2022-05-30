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  4. Рашисти зруйнували сучасну велобазу на Донеччині (фото)
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    Новини

    Рашисти зруйнували сучасну велобазу на Донеччині (фото)

    Велокомплекс у Лимані був єдиним на всю Україну - Рашисти зруйнували сучасну велобазу на Донеччині (фото)
    Велокомплекс у Лимані був єдиним на всю Україну
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Сучасний велокомплекс було відкрито торік у вересні

    У результаті ворожого обстрілу Лимана в Донецькій області зруйновано сучасний велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Цей велокомплекс був єдиним на всю Україну. «Ми його будували більше року в рамках президентської програми «Велике будівництво» і відкрили торік у вересні. Тепер цей комплекс став ще однією «військовою ціллю» російської армії», – зазначив Кириленко.

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    Рашисти зруйнували сучасну велобазу на Донеччині (фото)
    Рашисти зруйнували сучасну велобазу на Донеччині (фото)
    Рашисти зруйнували сучасну велобазу на Донеччині (фото)
    Рашисти зруйнували сучасну велобазу на Донеччині (фото)
    Рашисти зруйнували сучасну велобазу на Донеччині (фото)
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Зруйновано адміністративну будівлю велобази, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX із трамплінами та віражами. У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах.

    «На 2022 рік ми планували провести тут щонайменше два всеукраїнських турніри та один міжнародний. Ці плани знищила Російська Федерація», – сказав Кириленко.

    Нагадаємо, що також комплексна дитячо-юнацька спортивна школа у Костянтинівці Донецької області постраждала від рук російських окупантів.

    Теги: росія окупанти спорт війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти зруйнували сучасну велобазу на Донеччині (фото)