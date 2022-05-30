В Маріуполі окупанти почали паспортизувати жителів

Реалізація анексії міста перейшла в активну стадію, зазначає радник мера

Російські загарбники почали процедуру прийому документів від маріупольців для отримання російського паспорта. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Для того маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в м. Новоазовськ в так звану міграціонну службу так званої ДНР», – розповів Андрющенко.

За його словами, охочим отримати російський паспорт буде важко це зробити через незадовільний стан сполучення з Донецьком.

«Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну», – додав радник очільника Маріуполя.

Нагадаємо, раніше влада Маріуполя показала масові поховання убитих рашистами цивільних. Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців. Кількість загиблих серед мирних жителів Маріуполя внаслідок російської агресії наразі оцінюється у 22 тисячі.