«Реал» був готовий заплатити за Коутіньйо 200 млн євро, але гравець категорично відмовився

Філіппе для себе твердо вирішив, що покине «Ліверпуль» лише заради «Барселони»

Філіппе Коутіньйо минулого тижня отримав спокусливу пропозицію від «Реала». «Вершкові» через одного з близьких до гравця агентів запропонували Коутіньйо трансфер у свій клуб. «Реал» готовий був заплатити за футболіста 200 млн євро. Оточення Філіппе так і не зрозуміло, чи наміри мадридського клубу були



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Філіппе Коутіньйо. Фото: Getty Images

Філіппе для себе твердо вирішив, що покине «Ліверпуль» лише заради «Барселони»

Філіппе Коутіньйо минулого тижня отримав спокусливу пропозицію від «Реала».

«Вершкові» через одного з близьких до гравця агентів запропонували Коутіньйо трансфер у свій клуб. «Реал» готовий був заплатити за футболіста 200 млн євро. Оточення Філіппе так і не зрозуміло, чи наміри мадридського клубу були серйозними.

Можливо, «Реал» просто хотів завадити «Барсі» домовитись з «Ліверпулем», щоб англійський клуб зажадав більше грошей. Так чи інакше, Коутіньйо, який сам повинен доплатити за свій перехід у каталонський клуб, категорично відмовив чинному чемпіону Іспанії.

Філіппе для себе твердо вирішив, що покине «Ліверпуль» лише заради «Барселони». Про це інформує Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Коутіньйо офіційно став гравцем «Барселони». За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 142-145 мільйонів фунтів. Клаусула гравця складатиме 400 мільйонів євро. Інших деталей контракту поки не розголошується.

У сезоні 2017/2018 у складі «Ліверпуля» Коутіньйо зіграв у 25-ти матчах в усіх турнірах, забив 15 голів і віддав 8 асистів.

Джерело: Футбол 24