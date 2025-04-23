Стала відома дата початку нового чемпіонату України з футболу

Клуби УПЛ обговорили проект плану-календаря змагань Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26

Вчора, 22 квітня, у форматі відеоконференції відбулося засідання Учасників УПЛ стосовно плану-календаря змагань Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.

Представникам клубів УПЛ заздалегідь було відправлено проект плану-календаря, розроблений Робочою групою. Учасники відеоконференції погодилися з пропозиціями не проводити матч за Суперкубок України та визначити 2 серпня базовою датою 1-го туру сезону 2025/26.

Клуби УПЛ отримали час для фінального погодження плану-календаря змагань Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26.

Остаточно його буде затверджено на засіданні Виконкому УАФ.

Нагадаємо, що в сезоні 2025/26 чотирьох представників України в єврокубках очікують виступи у ранніх стадіях розіграшу – ще до старту Чемпіонату УПЛ.

Ліга Чемпіонів: чемпіон УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді (22/23 та 29/30 липня).

Ліга Європи: володар Кубка України або друга команда УПЛ стартує в першому кваліфікаційному раунді (10-го та 17 липня).

Ліга Конференцій: друга та третя (або третя та четверта) команди УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді (24-го та 31 липня).

Нагадаємо, експерти визначили найкращого тренера, гравця та символічну збірну 25 туру УПЛ.

Найкращим тренером 25-го туру група з 38-ти експертів майже одностайно визнала Руслана Костишина, який з «Колосом» поклав на лопатки «Шахтар» (4:2). Він зібрав практично всі перші місця в анкетах, значно випередивши в тренерському рейтингу туру Юрія Вернидуба («Кривбас» розгромив «Зорю» – 3:0) та Владислава Лупашка («Карпати» виграли львівське дербі з «Рухом» – 3:1), які посіли відповідно 2-е та 3-є місця.

Такою ж майже одностайною була думка 38-ми експертів стосовно найкращого гравця 25-го туру – ним став лівий вінгер Владислав Велетень («Колос»), який видав неймовірний перфоманс у матчі з «Шахтарем» – гол та три результативні передачі. Він також зібрав практично всі перші місця в анкетах і значно випередив інших героїв туру.

До топ-5 героїв увійшли автор двох голів у ворота «Ворскли» Теді Цара (лівий вінгер з «Олександрії»), Андрій Ярмоленко (правий вінгер «Динамо»), Ігор Невес та Бруніньйо (центральний нападник та центральний півзахисник «Карпат»).