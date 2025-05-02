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ЗМІ повідомили про розлучення зіркової пари гравців «Ювентуса»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗМІ повідомили про розлучення зіркової пари гравців «Ювентуса»
Дуглас Луїс перейшов до «Ювентусу» влітку 2024 року. Разом з ним до Турину переїхала і Леманн

Причиною розриву Луїса та Леманн стали розбіжності у планах на майбутнє

Півзахисник туринського «Ювентуса» Дуглас Луїс розірвав стосунки зі швейцарською футболісткою Алішею Леманн, яку часто називають однією з найпривабливіших спортсменок у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.com.

Причиною розриву стали розбіжності у планах на майбутнє: Луїс планує залишити «Ювентус» після завершення сезону, тоді як Леманн, яка виступає за жіночу команду клубу, не має наміру змінювати команду.

У нинішньому сезоні бразильський півзахисник не зміг закріпитися в основному складі туринського клубу – провів 23 матчі без результативних дій. За інформацією ЗМІ, одним із найреальніших варіантів продовження кар’єри 26-річного Луїса є «Ноттінгем Форест».

Дуглас Луїс перейшов до туринського «Ювентусу» влітку 2024 року за 51,5 мільйона євро з англійської «Астон Вілли». Разом з ним до Турину переїхала і Леманн.

Як повідомлялося, відбувся перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. «Барселона» та міланський «Інтер» зіграли в нічию 3:3.

Італійці приголомшили господарів вже в дебюті – Тюрам забив на першій хвилині, а Дюмфріс додав другий м’яч на 20-й.

Каталонці відігралися завдяки голам Ламіна Ямаля та Феррана Торреса.

У другому таймі Дюмфріс оформив дубль, але вже за дві хвилини автогол Яна Зоммера після удару Рафіньї знову вирівняв рахунок.

Матч-відповідь між «Інтером» та «Барселоною» відбудеться у вівторок, 6 травня о 22:00 за київським часом.

Варто зазначити, що до півфіналу Ліги чемпіонів «Барселона» вийшла після перемоги у двоматчевому протистоянні над «Боруссією».

У першій грі іспанці перемогла (4:0), натомість у грі-відповіді зазнали поразки (1:3). За сумою двох поєдинків каталонці пробились у півфінал.

Натомість «Інтер» на стадії 1/4 фіналу не зазнавав поразок: спершу на виїзді переміг мюнхенську «Баварію» (2:1), а потім на домашньому стадіоні зіграв внічию (2:2).

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні. 

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Теги: ФК Ювентус НОВИНИ ФУТБОЛУ

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