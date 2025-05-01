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Розмовляв сам з собою та махав руками. Дивна поведінка Роналду стурбувала фанатів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Розмовляв сам з собою та махав руками. Дивна поведінка Роналду стурбувала фанатів
Після гри легендарний португалець ходив по центру поля, махав руками і розмовляв сам з собою
фото: scmp.com

Роналду сильно засмутився після поразки його клубу у півфіналі Ліги чемпіонів Азії

Дивна поведінка Кріштіану Роналду після поразки його клубу у півфіналі Ліги чемпіонів Азії стурбувала фанатів. Про це повідомляє «Главком».

30 квітня клуб Роналду «Аль-Наср» не зміг вийти у фінал Ліги чемпіонів АФК, поступившись японському «Кавасакі Фронталі».

Після гри легендарний португалець ходив по центру поля, махав руками і розмовляв сам з собою. Така поведінка Роналду занепокоїла багатьох фанатів у соціальних мережах.

Нагадаємо, клуби аргентинця Ліонеля Мессі («Інтер Майамі») та португальця Кріштіану Роналду («Аль-Наср») синхронно завершили участь у Лігах чемпіонів своїх конфедерацій.

«Інтер Майамі» та «Аль-Наср» протягом однієї доби поступилися в півфіналах турнірів.

Клуб Мессі в ніч на 1 травня з рахунком 1:3 програв «Ванкуверу» матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ (перша гра завершилася з рахунком 0:2) і вибув з турніру.

30 квітня клуб Роналду не зміг вийти у фінал Ліги чемпіонів АФК, поступившись в єдиній півфінальній зустрічі японському «Кавасакі Фронталі» з рахунком 2:3.

40-річний Кріштіану Роналду та 37-річний Ліонель Мессі провели повні матчі у складах своїх команд, однак не змогли їм допомогти вийти до фіналу.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: ФК «Аль-Наср» НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду

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