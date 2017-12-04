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    Рішення по матчу «Карпати» – «Олімпік» оголосять після додаткових розглядів

    Найближчим часом догравання поєдинку не передбачається
    Рішення щодо матчу «Карпати» – «Олімпік» буде оголошене пізніше. Таке рішення прийняла Дирекції української Прем’єр-ліги, інформує офіційний сайт УПЛ. На основі інформації від офіційних осіб матчу «Карпати» (Львів) – «Олімпік» (Донецьк), враховуючи позицію львівського та донецького
    • Сьогодні, 18:55
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    Найближчим часом догравання поєдинку не передбачається

    Рішення щодо матчу «Карпати» – «Олімпік» буде оголошене пізніше.

    Таке рішення прийняла Дирекції української Прем’єр-ліги, інформує офіційний сайт УПЛ.

    На основі інформації від офіційних осіб матчу «Карпати» (Львів) – «Олімпік» (Донецьк), враховуючи позицію львівського та донецького клубів, а також зважаючи на дані ФК «Карпати» щодо неможливості підготувати футбольне поле на 04.12.2017 і беручи до уваги прогноз погоди, Дирекція УПЛ постановила наступне:

    «Рішення щодо матчу «Карпати» – «Олімпік», перерваного на початку другого тайму через складні погодні умови (затяжний снігопад), буде ухвалене додатково, після отримання всіх необхідних документів, передбачених регламентом змагань УПЛ», - йдеться у заяві.

    Отож, догравання матчу у понеділок, 4 грудня, не буде.

    Нагадаємо, напередодні цей матч був перерваний через негоду.

    Раніше повідомлялося, що матч, швидше за все, не буде дограний у цьому році.

    Також додамо, що президент «Олімпіка» дав команду своїм гравцям покинути поле під час матчу чемпіонату U-21.

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