Поганий знак для Трампа. Протест No Kings став одним із наймасовіших в історії США

Дослідники зазначають, що як кількість протестів, так і їхній масовий масштаб є серйозними попередженнями для адміністрації Трампа

«День без королів»: мільйони американців вийшли на один з наймасштабніших протестів проти Трампа в історії США

У суботу, 14 червня, Сполучені Штати охопили безпрецедентні за масштабом акції протесту під гаслом «День без королів» (No Kings). Мільйони американців вийшли на вулиці, виступаючи проти політики Дональда Трампа та на захист демократії. За попередніми даними, ці мітинги стали одними з наймасовіших в історії США, перевершивши навіть Жіночий марш 2017 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Strength In Numbers.

Згідно з колективним краудсорсинговим дослідженням, проведеним Strength In Numbers за участі незалежних журналістів даних, станом на опівніч неділі, 15 червня, вже були оброблені дані з приблизно 40% заходів «Дня без королів». Вони показали участь понад 2,6 млн осіб. За приблизними розрахунками, загальна кількість відвідувачів становила від 4 до 6 млн осіб. Це означає, що приблизно 1,2-1,8% населення США взяли участь у цих акціях.

Організатори «Дня без королів» заявляють про 5 млн учасників, хоча публічні дані щодо кожного окремого заходу не публікуються. Незважаючи на те, що краудсорсингові дані можуть мати певні похибки, дослідники вважають цей підрахунок найповнішим з доступних наразі. Сотні збирачів даних працювали над систематизацією та перевіркою звітів з офіційних джерел, ЗМІ та соціальних мереж.

За даними Консорціуму з підрахунку натовпу (спільний проект Гарвардської школи Кеннеді та Університету Коннектикуту), який відстежує політичні протести з 2017 року, з моменту другої інавгурації Дональда Трампа в січні цього року відбулося понад 15 тис. політичних протестів. Для порівняння, за той самий період 2017 року, під час першого терміну Трампа, було ледве більше 5 тис. протестів. Ця статистика свідчить про значне збільшення протестної активності.

графік: Strength In Numbers

Попередня явка на заходах «Дня без королів» по всій країні, ймовірно, зрівняється з явкою на Жіночому марші 2017 року (від 3,3 до 5,6 млн людей) або навіть перевищить її, що робить його одним із найбільших одноденних протестів в історії США.

Хоча загальна явка, ймовірно, не досягне відомого порогу в 3,5% населення, необхідного для примусових змін, вчені виявили, що мобілізації в 1-1,5% населення все ще мають 40-60% шансів досягти своїх цілей.

Дослідники зазначають, що як кількість протестів, так і їхній масовий масштаб є серйозними попередженнями для адміністрації Трампа. Протягом другого терміну президент регулярно порушував межі громадської думки щодо імміграції, депортацій, витрат на соціальні програми та демократії, просуваючи політику, яка значно відхилялася вправо від схваленої громадськістю. Мобілізований опір по всій країні є реальною ознакою негативної реакції на його непопулярний порядок денний.

Середній показник схвалення Трампа в опитуваннях сьогодні становить 44%, що є найгіршим показником для будь-якого президента на цьому етапі його терміну (за винятком самого Трампа під час його першого терміну) з 1935 року.

Нагадаємо, організатори руху «Без королів» заявили, що майже 11 млн американців вийшли на вулиці по всій території Сполучених Штатів, щоб висловити протест проти політики адміністрації Дональда Трампа. Демонстрації організовані рухом «Без королів» (No Kings), який виник наприкінці січня і вже налічує десятки тисяч прихильників. Протестувальники виступають проти того, що вони називають «руйнівним підривом конституції» та «небезпечною програмою «Проєкт 2025».

Кількість протестувальників співпадає з числом іммігрантів, яких Трамп раніше погрожував депортувати.