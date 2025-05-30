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Кремль зробив заяву про зустріч Путіна із Зеленським та Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль зробив заяву про зустріч Путіна із Зеленським та Трампом
Путін підтримує ідею особистої зустрічі із Зеленським та Трампом – Пєсков
фото з відкритих джерел

Пєсков зауважив, що у разі «досягнення результату на прямих переговорах делегацій Росії та України може зайти мова і про контакти на найвищому рівні»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін «принципово підтримує» ідею особистої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков зауважив, що у разі «досягнення результату на прямих переговорах делегацій Росії та України може зайти мова і про контакти на найвищому рівні».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

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Теги: Дональд Трамп Дмитро Пєсков путін Володимир Зеленський

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