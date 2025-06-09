Протести у Лос-Анджелесі: Трамп назвав місто «окупованим» і закликав «звільнити його»

Дональд Трамп звинуватив протестувальників у нападі на федеральних агентів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Лос-Анджелес «захоплений і окупований» нелегальними мігрантами та злочинцями, а також звинуватив «агресивні, бунтівні натовпи» у нападах на федеральних агентів. Про це він написав на своїй платформі Truth Social, передає «Главком».

«Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

Трамп наголосив, що ці «беззаконні заворушення лише зміцнюють нашу рішучість», і доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Гегсету та генеральному прокурору Пем Бонді «у координації з усіма відповідними відомствами вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів та припинення цих заворушень».

«Порядок буде відновлений, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес – звільнений», – підсумував президент.

Він також зазначив, що не виключає можливості застосування Закону про повстання.

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Голова Прикордонної служби США Майкл Бенкс підтвердив арешти кількох осіб за напади на федеральних агентів. Міністр оборони США Піт Гегсет попередив про готовність мобілізувати підрозділи морської піхоти з бази Кемп-Пендлтон, які вже перебувають у стані бойової готовності, у разі подальшої ескалації насильства.

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися», йдеться у заяві Білого дому. «Прикордонний цар» Трампа Том Гоман повідомив Fox News, що Національна гвардія буде розгорнута в Лос-Анджелесі вже в суботу.