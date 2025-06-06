Імпічмент та справа Епштейна: як сварка Маска і Трампа дестабілізує США

«Імпічмент та справа Епштейна»: війна між Маском і Трампом загрожує дестабілізувати політичні сили США

Публічна сварка між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском переросла у «повномасштабну війну слів», яка стрімко дестабілізує політичний ландшафт країни. Розбіжності, що почалися з критики Маском бюджетного законопроєкту Трампа, загострилися до взаємних звинувачень, включаючи вимоги імпічменту та згадки про скандальну «справу Епштейна». Про це повідомляє «Главком».

Початок протистояння

Конфлікт вибухнув після того, як Ілон Маск, який нещодавно покинув адміністрацію Трампа, публічно назвав його бюджетний законопроєкт «огидною мерзотою», заявивши, що він надмірно збільшить національний борг. У відповідь Дональд Трамп пригрозив розірвати державні контракти з компаніями Маска, такими як SpaceX та Tesla, що потенційно може загрожувати мільярдними збитками та навіть американським космічним програмам, враховуючи роль SpaceX.

Проте ескалація досягла нового рівня, коли Ілон Маск висунув сенсаційні, але непідтверджені звинувачення. Він заявив, що ім'я Дональда Трампа фігурує в неопублікованих документах, пов'язаних з Джеффрі Епштейном, і саме тому, на думку Маска, ці файли досі не оприлюднені. «Час скинути справжню велику бомбу: @realDonaldTrump є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили», – написав Маск у соціальній мережі X (колишній Twitter).

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Ця заява викликала бурхливу реакцію, відродивши дискусії щодо зв'язків Епштейна з впливовими особами та посиливши вимоги повного розкриття всіх документів у цій справі. Маск пішов ще далі, публічно підтримавши ідею імпічменту Трампа та запропонувавши віцепрезидента Джей Ді Венса як його можливу заміну.

Справа Епштейна

Джеффрі Епштейн фото з відкритих джерел

Джеффрі Епштейн (1953–2019) – американський фінансист та мільярдер, ім'я якого стало синонімом одного з найгучніших і найскандальніших кримінальних справ останніх десятиліть, пов'язаних з торгівлею людьми та сексуальним насильством над неповнолітніми. Його справа викрила глибокі зв'язки з впливовими політиками, знаменитостями та бізнесменами, залишаючи багато питань без відповіді навіть після його смерті.

Хроніка «справи Епштейна»

Перші звинувачення та сумнівна угода (2000-ті роки):

2005 рік: Поліція Палм-Біч, Флорида, розпочала розслідування щодо Епштейна за звинуваченнями у сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

2008 рік: Епштейн був заарештований. Замість повноцінного судового розгляду, який міг би призвести до довічного ув'язнення, він уклав суперечливу досудову угоду з федеральною прокуратурою.

2019 рік: Незважаючи на попередню угоду, нові свідчення жертв та журналістські розслідування призвели до повторного арешту Епштейна 6 липня 2019 року. Йому висунули федеральні звинувачення у торгівлі людьми та змові з метою торгівлі неповнолітніми дівчатами у Флориді та Нью-Йорку. Слідство стверджувало, що Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям зі свого оточення.

10 серпня 2019 року: Джеффрі Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері в Метрополітенському виправному центрі в Нью-Йорку. Офіційною причиною смерті було названо самогубство через повішення. Проте обставини його смерті викликали шквал питань та теорій змови.

Ключові фігури та відомі зв'язки

Справа Епштейна стала ще більш гучною через його зв'язки з відомими особистостями зі світу політики, бізнесу та шоу-бізнесу. Серед імен, які фігурували у розслідуванні та судових документах і опубліковані адмериканськими ЗМІ були:

Гіслейн Максвелл : Довголітня партнерка та помічниця Епштейна. У грудні 2021 року її засудили до 20 років позбавлення волі за допомогу Епштейну в пошуку дівчат та жорстоке поводження з ними.

: Довголітня партнерка та помічниця Епштейна. У грудні 2021 року її засудили до 20 років позбавлення волі за допомогу Епштейну в пошуку дівчат та жорстоке поводження з ними. Принц Ендрю : Герцог Йоркський, син королеви Єлизавети II. Був звинувачений у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре, коли вона була неповнолітньою. Він заперечував усі звинувачення, але був змушений відмовитися від королівських обов'язків та врегулював справу поза судом, виплативши значну суму.

: Герцог Йоркський, син королеви Єлизавети II. Був звинувачений у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре, коли вона була неповнолітньою. Він заперечував усі звинувачення, але був змушений відмовитися від королівських обов'язків та врегулював справу поза судом, виплативши значну суму. Дональд Трамп : президент США. Його ім'я неодноразово згадувалося у контексті «чорної книги» Епштейна та свідчень про його візити на об'єкти Епштейна. Нещодавні заяви Ілона Маска про фігурування Трампа у «файлах Епштейна» знову привернули до цього увагу.

: президент США. Його ім'я неодноразово згадувалося у контексті «чорної книги» Епштейна та свідчень про його візити на об'єкти Епштейна. Нещодавні заяви Ілона Маска про фігурування Трампа у «файлах Епштейна» знову привернули до цього увагу. Білл Клінтон : Колишній президент США. Був помічений у польотах на приватному літаку Епштейна, відомому як «Лоліта Експрес». Клінтон заявляв, що не знав про злочинну діяльність Епштейна.

: Колишній президент США. Був помічений у польотах на приватному літаку Епштейна, відомому як «Лоліта Експрес». Клінтон заявляв, що не знав про злочинну діяльність Епштейна. Стівен Хокінг : Видатний астрофізик. Його ім'я згадувалося в електронному листі Епштейна, де той просив підкупити людей для спростування заяв щодо участі Хокінга в «оргіях з неповнолітніми» на Віргінських островах. Хокінг відвідав острів Епштейна у 2006 році в рамках наукової конференції.

: Видатний астрофізик. Його ім'я згадувалося в електронному листі Епштейна, де той просив підкупити людей для спростування заяв щодо участі Хокінга в «оргіях з неповнолітніми» на Віргінських островах. Хокінг відвідав острів Епштейна у 2006 році в рамках наукової конференції. Девід Копперфільд, Майкл Джексон, Сет Макфарлейн та інші відомі особистості.

«Справа Епштейна» залишається однією з найбільш загадкових і шокуючих кримінальних справ сучасності, яка продовжує викликати питання щодо відповідальності еліт та ефективності правосуддя.

Імпічмент

фото: Білий дім

Процедура імпічменту є одним з найпотужніших інструментів конституційного контролю в США, дозволяючи Конгресу притягнути до відповідальності президента за «тяжкі злочини і проступки». Дональд Трамп став унікальним президентом в історії США, якому Палата представників оголошувала імпічмент двічі, хоча обидва рази Сенат його виправдав. Останні ж заяви Ілона Маска про імпічмент Трампа «додають обертів» у скандалі.

Перший імпічмент (2019-2020 роки): «Українагейт»

Перша спроба імпічменту Дональда Трампа була ініційована Палатою представників у вересні 2019 року. Вона була пов'язана з так званим «Українагейтом» – звинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.

Демократи стверджували, що Трамп зловживав своїм службовим становищем, тиснучи на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування діяльності Хантера Байдена (сина тодішнього кандидата в президенти Джо Байдена) та компанії Burisma. Цей тиск, на їхню думку, мав на меті отримати політичну вигоду напередодні виборів 2020 року. Також Трампа звинувачували у затримці військової допомоги Україні, що трактувалося як спроба примусити Київ до співпраці.

Хронологія:

Вересень 2019: Скарги інформатора щодо телефонної розмови Трампа із Зеленським стали поштовхом до початку розслідування.

Грудень 2019: Палата представників США, контрольована демократами, проголосувала за імпічмент Трампа за двома статтями: зловживання владою та перешкоджання Конгресу.

Січень-лютий 2020: Розгляд справи перейшов до Сенату, де республіканці мали більшість. У результаті голосування, Трампа виправдали за обома статтями, оскільки не було набрано необхідних двох третин голосів для його усунення з посади.

Другий імпічмент (2021 рік): «Заколот 6 січня»

Другий імпічмент Дональду Трампу був оголошений Палатою представників у січні 2021 року, менш ніж за тиждень до завершення його президентського терміну. Це був безпрецедентний випадок, коли президенту оголошували імпічмент двічі.

Єдина стаття імпічменту стосувалася «підбурювання до заколоту». Звинувачення базувалися на ролі Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників штурмував Капітолій США, намагаючись перешкодити затвердженню результатів президентських виборів.

Хронологія:

6 січня 2021: Штурм Капітолію.

13 січня 2021: Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа. За проголосували 232 конгресмени (включно з 10 республіканцями), проти – 197.

Лютий 2021: Сенат знову виправдав Трампа. Хоча сім республіканців проголосували за засудження, цього було недостатньо для досягнення необхідних 67 голосів.

Спроби оголошення імпічменту:

Станом на червень 2025 року, коли Дональд Трамп знову обійняв посаду президента США, відомо про декілька спроб оголосити йому імпічмент:

Конгресмен Ел Грін (демократ від Техасу): Він є давнім прихильником імпічменту Трампа і неодноразово заявляв про свій намір внести статті про імпічмент. Ще у квітні 2025 року він пообіцяв подати позов про імпічмент протягом 30 днів, стверджуючи, що Трамп «не заслуговує» бути президентом.

Конгресмен Шрі Танедар (демократ від Мічигану): У квітні 2025 року він також представив статті про імпічмент президенту Трампу. Танедар заявив, що президент «неодноразово демонстрував свою нездатність обіймати свою посаду» та «представляє явну й безпосередню загрозу для конституції нашої країни і нашої демократії». Він звинуватив Трампа в «широкому зловживанні владою, грубих порушеннях Конституції та актах тиранії, які підривають американську демократію і загрожують верховенству права», включаючи перешкоджання правосуддю, узурпацію влади, хабарництво та корупцію.

Ілон Маск, маючи медійний та фінансовий вплив, у своїй соціальній мережі підтримав ідею імпічменту Дональда Трампа. Його допис у соцмережі Х викликав суперечки у політичних колах США.

Як зазначає CNN, Численні союзники, які опинилися в центрі конфлікту між президентом Дональдом Трампом та Ілоном Маском, делікатно намагалися посередничити у досягненні миру між двома чоловіками у четвер, коли їхні тихі розмови були перервані публікацією на X. Кілька людей, знайомих з тим, що відбувалося за лаштунками, які відчайдушно телефонували один одному та намагалися загасити ескалацію ворожнечі , назвали це переломним моментом, побоюючись, що шляху назад не буде після різкого звинувачення Маска на адресу президента щодо так званих файлів Епштейна.

Оточення, близьке до Трампа та Маска сподівається на вирішення ворожнечі. Маск, у свою чергу, не уточнив, як він міг отримати доступ до неопублікованих файлів, пов'язаних з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном, і не надав жодних доказів того, звідки надходила його інформація.

Невдовзі після цього Маск закликав до імпічменту Трампа, пригрозив вивести з експлуатації космічний корабель SpaceX Dragon, який повертав астронавтів NASA з Міжнародної космічної станції, і заявив, що тарифи президента спровокують рецесію пізніше цього року.

Однак пізно в четвер він відмовився від планів виведення з експлуатації космічного корабля Dragon після того, як користувач X закликав сторони «охолонути та зробити крок назад на пару днів».

«Гарна порада», – відповів технологічний мільярдер. «Добре, ми не будемо виводити Dragon з експлуатації».

Мільярдер-інвестор Білл Акман дав схожу пораду щодо X, написавши: «Я підтримую @realDonaldTrump та @elonmuskand, і вони повинні укласти мир на благо нашої великої країни. Разом ми набагато сильніші, ніж пороздільно».

«Ви не помиляєтесь», – відповів Маск.

Дестабілізація

фото з відкритих джерел

Маск пройшов шлях від допомоги республіканцям у повному контролі над Вашингтоном (витративши майже $300 млн, щоб стати найбільшим відомим донором минулого року) до нападок на найвищих лідерів партії та провокацій з боку рядових членів партії, щоб вони йому протистояли.

«У Трампа залишилося 3,5 роки на посаді президента, але я буду тут понад 40 років», – сказав Маск в ефірі програми X.

Як зазначає видання, цей пост був недвозначним попередженням від найбагатшої людини світу, яка має владу самотужки змінювати вибори своїм багатством. Нещодавно республіканці сподівалися, що Маск зможе вкласти гроші в їхні зусилля, спрямовані на збереження контролю над Вашингтоном. Натомість він стає їхнім публічним супротивником.

Маск уже погрожував кинути виклик республіканцям, які підтримають «мегазаконопроект»; у четвер він розкритикував спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера більшості в Сенаті Джона Тьюна , приписав собі перемогу республіканців у трьох виборах у листопаді та запропонував ідею створення третьої партії .

«Це величезна тріщина в коаліції MAGA», – сказав Метью Бартлетт, республіканський стратег і колишній призначенець адміністрації Трампа. «Це місто історично побудоване на протистоянні республіканців та демократів, і це здається божевіллям проти божевілля. Це асиметрично, і здається, що вперше президент Трамп перевершив це з розуму».

Лише кілька тижнів тому республіканці все ще хвалили Маска за його фінансову підтримку на виборах 2024 року, сподіваючись на його гідне повернення до приватного сектору після контролю за програмою адміністрації щодо скорочення федеральних витрат.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть припинити субсидувати проєкти мільярдера Ілона Маска та розірвати з ним контракти, щоб заощадити мільярди доларів, заявив президент США Дональд Трамп.