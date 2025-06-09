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Протести у Лос-Анджелесі: представниця штату Каліфорнія звинуватила Трампа в політичній маніпуляції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган вважає, що введення Національної гвардії у Лос Анджелес – це спроба відвернути увагу країни від провальної політики Трампа 

Представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган розкритикувала рішення Дональда Трампа щодо введення Національної гвардії в Лос-Анджелес, заявивши, що це частина «театру», спрямованого на відволікання уваги від провалів його політики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

На її думку, ситуація в місті перебуває під контролем місцевої поліції, тож у використанні військових немає жодної необхідності. «Це спосіб президента створити театр. Це дуже небезпечно, це підриває довіру і є зловживанням Національною гвардією», – наголосила Барраган, закликавши протестувальників зберігати мир.

Вона також звинуватила Трампа в політичній маніпуляції: «Це спроба відвернути увагу країни від його провальної політики. Президент, який навіть не викликав Національну гвардію 6 січня, зараз не має жодної довіри, коли йдеться про закон і порядок».

Барраган виступила проти масових депортацій і рейдів у Лос-Анджелесі, підкресливши: «Нам просто потрібно припинити ці масові депортації… Відправте Національну гвардію додому».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Лос-Анджелес «захоплений і окупований» нелегальними мігрантами та злочинцями, а також звинуватив «агресивні, мятежні натовпи» у нападах на федеральних агентів. Про це він написав на своїй платформі Truth Social, передає «Главком».

«Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

Трамп наголосив, що ці «беззаконні заворушення лише зміцнюють нашу рішучість», і доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Гегсету та генеральному прокурору Пем Бонді «у координації з усіма відповідними відомствами вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів та припинення цих заворушень».

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Голова Прикордонної служби США Майкл Бенкс підтвердив арешти кількох осіб за напади на федеральних агентів. Міністр оборони США Піт Гегсет попередив про готовність мобілізувати підрозділи морської піхоти з бази Кемп-Пендлтон, які вже перебувають у стані бойової готовності, у разі подальшої ескалації насильства.

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися», йдеться у заяві Білого дому. «Прикордонний цар» Трампа Том Гоман повідомив Fox News, що Національна гвардія буде розгорнута в Лос-Анджелесі вже в суботу.

Теги: США Дональд Трамп протест

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