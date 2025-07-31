Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста

Матвій Марченко був вихованцем столичного клубу карате «Сен-Бін»

Російська ракета у Києві сьогодні, 31 липня, вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську федерацію карате.

Сьогодні, 31 липня, вночі Київ зазнав чергового масованого комбінованого удару з боку російських терористичних військ.

Ворог атакував столицю ракетами та дронами-камікадзе. Унаслідок обстрілу в різних районах міста зафіксовано серйозні руйнування.

Одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок. Загинуло шестеро людей, понад 80 – отримали поранення.

Серед загиблих – 6-річний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате «Сен-Бін».

Матвій був наймолодшим сином у родині. Його старші брати – Михайло (8 років) та Лев (12 років) – також займаються карате.

За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик тренувався вже півтора року, і незважаючи на юний вік, мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

«Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: «Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях», — згадує Ігор Єфименко, який особисто приїхав на місце трагедії, де ще йшов розбір завалів.

«Мама Матвія та тато пишаються своїми ще двома дітьми, та я впевнений завжди будуть пишатись Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед одноліток, так і душею старшої групи, так як він завжди тягнувся до старших та в першу чергу до брата», – додав тренер

Українська федерація карате, клуб «Сен-Бін» та вся карате-спільнота України висловили найглибші співчуття батькам, братам, рідним та всім, хто знав і любив Матвія Марченка...

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.