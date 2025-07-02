ЗМІ з'ясували, хто може бути відповідальним за смерть азербайджанців у РФ

ЗМІ ідентифікували ймовірних винуватців загибелі азербайджанців в Єкатеринбурзі: Названо імена високопосадовців поліції

Проект Evocation встановив особи начальників поліції російського Єкатеринбурга, які, ймовірно, несуть відповідальність за загибель братів Гусейна та Зіяддіна Сафарових. Зазначається, що ці посадовці відповідальні за перевищення службових повноважень підлеглими, що призвело до смертельного результату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Evocation.

Evocation оприлюднив список високопосадовців:

фото: Evocation

Полковник Віктор Позняк (25.09.1984 р.н.)

Його заступник і начальник слідчого управління полковник Микола Почаєвець (02.10.1981 р.н.)

Ще один заступник Позняка, підполковник Рафаель Хамідулін (06.10.1984 р.н.)

Заступник Позняка по роботі з особовим складом Олександр Смирних (17.01.1990 р.н.)

Нагадаємо, у Воронежі група спецназу прийшла додому до уродженця Азербайджану бізнесмена Юсифа Халілова. Водночас у Єкатеринбурзі силовики бізнесмена Мутвали Шихлінські.

Як відомо, Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Азербайджанській республіці Петра Волокова. Причина: напади на азербайджанців у російському Єкатеринбурзі. Російській стороні було виражено різкий протест у зв'язку з рейдами 27 червня 2025 року.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

Згодом стало відомо, що Азербайджан скасовує всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Також відбулися обшуки в філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан». Азербайджанські правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які видавали себе за журналістів.

До слова, Москва викликала «на килим» посла Азербайджану через начебто недружні дії Баку і «незаконне затримання російських журналістів». Посол Азербайджану в Москві Рахман Мустафаєв провів у дипвідомстві близько години, після чого мовчки покинув будівлю російського МЗС.

Також прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на «пряме спілкування і роз'яснення ситуації» з Баку.