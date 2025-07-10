Одна з жертв – 22-річна капрал поліції: дані про загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

Внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі

За словами міністра МВС, кількість жертв зростатиме

У ніч на 10 липня столиця України знову зазнала масованих російських ударів, які призвели до загибелі мирних мешканців та значних руйнувань інфраструктури. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує «Главком».

Людські жертви та постраждалі

За словами міністра, внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

«Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків – поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги», – зазначив міністр.

Масштаби руйнувань

Удари ворога припали на вісім районів Києва, де постраждала житлова, медична, освітня, торговельна та транспортна інфраструктура. На місцях влучань одразу були розгорнуті оперативні штаби.

Робота екстрених служб та обмеження руху

Для ліквідації наслідків обстрілів задіяно близько 400 рятувальників та 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. На місцях працюють групи верхолазів та піротехніків. Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину рф та допомагають евакуйовувати людей.

У зв'язку з проведенням рятувальних робіт та розбором завалів, обмежено рух транспорту на наступних вулицях:

Волновазька (від бульв. Вацлава Гавела)

Козелецька (від вул. Миколи Василенка)

Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка)

Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського)

Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької)

Водіїв просять враховувати ці обмеження під час планування маршруту.

Ігор Клименко подякував усім, хто рятує життя, допомагає людям, розбирає завали та евакуює мешканців: «Рятувальники. Поліцейські. Медики. Комунальники. Волонтери. Це була ще одна ніч, коли ваша сила тримала столицю. Працюємо там, де важко. І завжди – разом».

Нагадаємо, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Унаслідок нічної атаки на столицю України, Київ, загинули двоє людей.