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Втрати ворога станом на 16 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 16 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 11025 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 16 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 липня втратила:

  • особового складу – близько 1037460 (+1170) осіб;
  • танків – 11025 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 22995 (+2) од;
  • артилерійських систем – 30395 (+49) од;
  • РСЗВ – 1440 (+0) од;
  • засоби ППО – 1196 (+2) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46164 (+284);
  • крилаті ракети – 3491 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55229 (+82) од;
  • спеціальна техніка – 3932 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 16 липня
Втрати окупантів станом на ранок 16 липня
Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1239-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати окупанти ЗСУ війна Генштаб

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