У метро затримано «зачепера», який п’яним катався між вагонами (фото)

Інцидент стався сьогодні на станції метро «Славутич»

Поліцейські столичної підземки затримали «зачепера», який п’яним катався між вагонами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні на станції метро «Славутич». Так, співробітники метрополітену та правоохоронці виявили чоловіка, який, ризикуючи своїм життям, їхав між вагонами електропотягу.

«Побачивши поліцейських, 26-річний киянин почав тікати та чинити опір, ігноруючи законні вимоги працівника поліції. Охоронці порядку затримали порушника – він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що на спір катався між вагонами, а намагався втекти від правоохоронців аби уникнути відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Співробітники метрополітену та правоохоронці виявили чоловіка, який, ризикуючи своїм життям, їхав між вагонами електропотягу скриншот відео

На затриманого поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагона та викликали їхніх батьків. Хлопці, ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро».

Також за великодні вихідні сталися два нових випадки враження підлітків електричним струмом на вагонах. Обом – по 13 років.

13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні. Як повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок, лікарня підтвердила, що хлопець помер від отриманих травм.