РФ вдарила КАБом по центру Харкова: кількість постраждалих зросла (оновлено)

На місці удару горять близько 15 авто

Російська терористична армія атакувала житлову забудову у центральній частині Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Оновлення станом на 12:22

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що у Харкові внаслідок удару є 22 постраждалих.

Оновлення станом на 12:01

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що до 16 зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова: «Серед них – 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває».

РФ вдарила по Харкову

«Влучання КАБу по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – йдеться у заяві Терехова.

Згодом Терехов додав: «За уточненою інформацією – влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто. Інформація щодо постраждалих уточнюється».

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня російська терористична армія атакувала Черкаси. Внаслідок цього люди отримали поранення, у місті вирувало кілька пожеж. Відомо про сімох постраждалих людей, серед яких одна дитина.

Також у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, легендарний одеський ринок «Привоз» сильно постраждав від нічної атаки окупантів. Там горіли торгові павільйони, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не припиняє ударів по Україні і тому заслуговує на масштабні санкції.