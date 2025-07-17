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Смерть пацієнта у приватній клініці Києва. 29-річному лікарю повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смерть пацієнта у приватній клініці Києва. 29-річному лікарю повідомлено про підозру
Лікарю загрожує до двох років позбавлення волі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Судово-медична експертиза встановила зв'язок між діями лікаря і смертю пацієнта

Столична прокуратура повідомила про підозру 29-річному лікарю приватної клініки Києва через неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, чоловіка госпіталізували до медзакладу з ознаками алкогольної інтоксикації. Під час лікування його не обстежували, не робили лабораторних аналізів і не ставили діагноз.

Зазначається, що коли стан пацієнта погіршився і він почав поводитися неадекватно, лікар і фельдшер ввели йому антипсихотичний препарат для заспокоєння. Після цього в чоловіка зупинилося серце. Незважаючи на проведену реанімацію, пацієнт помер.

Судово-медична експертиза встановила зв'язок між діями лікаря і смертю пацієнта. Інструкція до препарату передбачає обов'язкове проведення електрокардіограми перед введенням, що не було зроблено.

Фігуранту повідомили про підозру за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці Києва помер семирічний хлопчик. За попередніми даними, у нього зупинилося серце після введення наркозу. Правоохоронці зазначають, що на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, однак дитина померла.

Раніше у Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Теги: прокуратура Київ смерть лікарня підозра

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