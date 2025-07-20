Дронарям на Запоріжжі допомагає воювати мила тварина

Моллі чотири місяці і вона уподобала ласувати персиками

Сержантка Моллі – несе службу разом із дронарями 65-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі. За переваги має вроджений талант підвищувати іншим настрій, смугастий хвіст і непосидючий характер. Молоду єнотиху наважився завести собі дронар на псевдо Патрік, і нині вона стала талісманом його підрозділу та, найголовніше, розрадою для хлопців, коли ті повертаються з завдань. Про це інформує «Главком» із посиланням на сюжет «Єдиних новин».

«Я хотів купити собаку, але вдома в мене вже є два пса, тож рідні мене б не зрозуміли. Тому придбав у розпліднику в Києві єнота. Там казали, що це дівчинка і вона буде спокійною. Але по ній щось не видно, що вона спокійна», – розповідає Патрік.

Моллі чотири місяці і вона уподобала ласувати персиками. У колективі, каже її власник, освоїлась, бо навіть жартома отримала військове звання.

«Приїжджаємо до нашого комбата, він зразу попросив узяти єнота на руки. Заступник командира батальйону каже, що це є сержанта Моллі», – жартує військовий.

31-річний волинянин розповідає, він у бригаді від початку великої війни. Був піхотинцем, а нині командир взводу БПЛА, що займається розвідкою та знищенням окупантів на Запоріжжі.

Допоки бійці на завданні, пухнаста сержантка чекає їх удома. А коли Патрік поруч, не відходить від нього ані на крок.

«Вона вже, напевно, вже зрозуміє, коли я маю прийти, бо біля дверей стоїть», – пояснює Патрік.

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Тож Молі, каже дронар, стала таким собі оберегом для його команди та головне – психологічно розрадою для армійців після передової.

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