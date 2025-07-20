Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дронарям на Запоріжжі допомагає воювати мила тварина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Дронарям на Запоріжжі допомагає воювати мила тварина
Допоки бійці на завданні, пухнаста сержантка чекає їх удома
фото: скріншот із відео

Моллі чотири місяці і вона уподобала ласувати персиками

Сержантка Моллі – несе службу разом із дронарями 65-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі. За переваги має вроджений талант підвищувати іншим настрій, смугастий хвіст і непосидючий характер. Молоду єнотиху наважився завести собі дронар на псевдо Патрік, і нині вона стала талісманом його підрозділу та, найголовніше, розрадою для хлопців, коли ті повертаються з завдань. Про це інформує «Главком» із посиланням на сюжет «Єдиних новин».

«Я хотів купити собаку, але вдома в мене вже є два пса, тож рідні мене б не зрозуміли. Тому придбав у розпліднику в Києві єнота. Там казали, що це дівчинка і вона буде спокійною. Але по ній щось не видно, що вона спокійна», – розповідає Патрік.

Моллі чотири місяці і вона уподобала ласувати персиками. У колективі, каже її власник, освоїлась, бо навіть жартома отримала військове звання.

«Приїжджаємо до нашого комбата, він зразу попросив узяти єнота на руки. Заступник командира батальйону каже, що це є сержанта Моллі», – жартує військовий.

31-річний волинянин розповідає, він у бригаді від початку великої війни. Був піхотинцем, а нині командир взводу БПЛА, що займається розвідкою та знищенням окупантів на Запоріжжі.

Допоки бійці на завданні, пухнаста сержантка чекає їх удома. А коли Патрік поруч, не відходить від нього ані на крок.

«Вона вже, напевно, вже зрозуміє, коли я маю прийти, бо біля дверей стоїть», – пояснює Патрік.

Пухнаста зірка 65-ї бригади! Єнотиха Моллі підкорила серця воїнів

Тож Молі, каже дронар, стала таким собі оберегом для його команди та головне – психологічно розрадою для армійців після передової.

Раніше Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами. 

Також у сумському контактному зоопарку «Бабусине подвір’я» мешкає врятований українськими військовослужбовцями австралійський ему.

Читайте також:

Теги: ЗСУ тварини війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога
Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2025 року
Сьогодні, 08:17
Тамара Гундорова викладає у Принстоні та Гарварді
Чи треба віддавати Булгакова і Гоголя Росії? Розмова про місце нашої літератури у світі з Тамарою Гундоровою
17 липня, 21:00
Росія завдає комбінованих ударів по військовій інфраструктурі та цивільних, щоб тиснути на уряд України
Масовані атаки Росії по Україні можуть бути підготовкою до «вирішальної битви» – DW
13 липня, 13:58
Трамп: Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву
Трамп погрожував Путіну «розбомбити Москву» – ЗМІ
9 липня, 09:08
Маккол: Високопоставлені американські військові дійшли висновку, що надання цієї критично важливої зброї Україні не поставить під загрозу готовність США
«Путін – воєнний злочинець»: конгресмен США закликав Трампа відновити постачання зброї Україні
6 липня, 07:19
Руслана зі своїм Чудом
Співачка Руслана розповіла, хто її надихає на найкращі світлини: це не чоловік
1 липня, 20:27
Сили оборони України за місяць уразили 111 російських танків
РФ за червень втратила в Україні понад 32 тис. солдатів
1 липня, 12:53
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
29 червня, 07:40
Дмитро Лященко долучився до війська у 2019 році, боронив незалежність України на території ООС
Майже місяць вважався зниклим безвісти. Згадаймо Дмитра Лященка
28 червня, 09:00

Суспільство

Полонений китаєць розповів, чому пішов воювати проти України
Полонений китаєць розповів, чому пішов воювати проти України
Дронарям на Запоріжжі допомагає воювати мила тварина
Дронарям на Запоріжжі допомагає воювати мила тварина
Нардеп порівняв свою роботу у Раді із захистом країни і втрапив у скандал
Нардеп порівняв свою роботу у Раді із захистом країни і втрапив у скандал
Садовий розповів, коли відправить до війська синів
Садовий розповів, коли відправить до війська синів
Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця
Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2025
8654
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8326
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
5022
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
3227
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Сьогодні, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua