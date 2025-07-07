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Кремль приховує втрати: Росстат припинив публікувати дані про смертність

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Кремль приховує втрати: Росстат припинив публікувати дані про смертність
Росстат не надав демографічних даних у своєму звіті «Соціально-економічна ситуація в Росії» за січень-травень 2025 року
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Росстат приховує дані про смертність, ймовірно, для маскування військових втрат – ISW

Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у країні, що, ймовірно, є частиною зусиль Кремля приховати значні втрати Росії від війни в Україні. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Як зазначають аналітики ISW, російське опозиційне видання «Медуза» 5 липня повідомило, що Росстат не надав демографічних даних у своєму звіті «Соціально-економічна ситуація в Росії» за січень-травень 2025 року. Крім того, дослідник виборчої статистики Дмитро Кобак наприкінці червня 2025 року заявив, що Росстат відмовився виконати його запит на дані щодо надлишкової смертності чоловіків у 2024 році та щомісячної смертності за датою смерті.

Раніше ISW вже оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись заплутати поточні демографічні проблеми Росії. Виключення демографічних даних зі звітів Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових у війні проти України.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 7 липня 2025 року.

РФ у війні з Україною станом на 7 липня втратила близько 11027540 з особового складу.

Також, у ніч на 7 липня у Московській області у місті Краснозаводськ пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі повідомляють, що Краснозаводськ атакують безпілотники та у місті пролунало щонайменше сім вибухів. 

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Теги: росія втрати війна статистика

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