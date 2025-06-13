Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день

Літня китайська бабуся вразила соцмережі легко виконуючи фізичні вправи

92-річна жінка з Китаю на прізвище Лі стала справжньою сенсацією в соціальних мережах. Літня жінка щодня виконує комплекс вправ, який вразив би навіть професійних спортсменів: 200 віджимань та 100 підйомів ніг зі становища лежачи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Лі нещодавно виступила на фестивалі традиційної китайської медицини, де поділилася своїми секретами довголіття та активності. Проте саме її фізична підготовка викликала справжній фурор серед китайців у Інтернеті.

фото: scmp

«Мене не дуже хвилює, чи ідеальна моя техніка під час виконання вправ, але я ніколи не пропускаю свої щоденні тренування», – зізналася літня жінка. Попри похилий вік, вона демонструє дивовижну гнучкість і координацію рухів, легко обертаючи обруч навколо талії та виконуючи інші фізичні вправи.

Цікаво, що Лі вважає за краще займатися вдома, особливо в дощову погоду, яка часто буває в її регіоні. Це не заважає їй підтримувати залізну дисципліну у своїх тренуваннях.

Особливу увагу привернула несподівана заява пенсіонерки про те, що регулярні фізичні навантаження не лише зміцнили її здоров'я, а й вплинули на зовнішність. За словами жінки, її сиве волосся з часом стало помітно темнішим – феномен, який викликав чимало дискусій серед користувачів соціальних мереж.

На додаток до фізичних вправ, пані Лі практикує ще один ритуал для підтримки здоров'я: щовечора вона парить ноги в гарячій воді. Згідно з традиційною китайською медициною, ця процедура сприяє покращенню кровообігу та загальному оздоровленню організму. «Історія 92-річної китаянки є надихаючим прикладом того, що вік – не перешкода для активного способу життя та фізичного розвитку», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, 100-річні близнюки з Британії розкрили секрет свого довголіття. Секретом свого довголіття вони назвали захоплення спортом. Старший із близнюків Білл Кейсі після виходу на пенсію зайнявся живописом та не забуває про спорт – щодня приділяє фізичному навантаженню 20 хвилин.