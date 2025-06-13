Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
фото: scmp

Літня китайська бабуся вразила соцмережі легко виконуючи фізичні вправи

92-річна жінка з Китаю на прізвище Лі стала справжньою сенсацією в соціальних мережах. Літня жінка щодня виконує комплекс вправ, який вразив би навіть професійних спортсменів: 200 віджимань та 100 підйомів ніг зі становища лежачи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Лі нещодавно виступила на фестивалі традиційної китайської медицини, де поділилася своїми секретами довголіття та активності. Проте саме її фізична підготовка викликала справжній фурор серед китайців у Інтернеті.

Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день фото 1
фото: scmp

«Мене не дуже хвилює, чи ідеальна моя техніка під час виконання вправ, але я ніколи не пропускаю свої щоденні тренування», – зізналася літня жінка. Попри похилий вік, вона демонструє дивовижну гнучкість і координацію рухів, легко обертаючи обруч навколо талії та виконуючи інші фізичні вправи.

Цікаво, що Лі вважає за краще займатися вдома, особливо в дощову погоду, яка часто буває в її регіоні. Це не заважає їй підтримувати залізну дисципліну у своїх тренуваннях.

Особливу увагу привернула несподівана заява пенсіонерки про те, що регулярні фізичні навантаження не лише зміцнили її здоров'я, а й вплинули на зовнішність. За словами жінки, її сиве волосся з часом стало помітно темнішим – феномен, який викликав чимало дискусій серед користувачів соціальних мереж.

На додаток до фізичних вправ, пані Лі практикує ще один ритуал для підтримки здоров'я: щовечора вона парить ноги в гарячій воді. Згідно з традиційною китайською медициною, ця процедура сприяє покращенню кровообігу та загальному оздоровленню організму. «Історія 92-річної китаянки є надихаючим прикладом того, що вік – не перешкода для активного способу життя та фізичного розвитку», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, 100-річні близнюки з Британії розкрили секрет свого довголіття. Секретом свого довголіття вони назвали захоплення спортом. Старший із близнюків Білл Кейсі після виходу на пенсію зайнявся живописом та не забуває про спорт – щодня приділяє фізичному навантаженню 20 хвилин.

Читайте також:

Теги: історія спорт Китай жінка феномен довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін провели зустріч 8 травня
Експерт-міжнародник пояснив, чому українцям не треба сподіватися на Китай у мирних переговорах
15 травня, 18:52
Катерина з 10 років мріяла керувати гелікоптером
Єдина бойова пілотеса гелікоптера в Україні розповіла про свою службу
18 травня, 15:14
Прощання з окупантом відбулося сьогодні, 22 травня
ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з лижних перегонів
22 травня, 16:38
CAR-T-терапія вже довела свою ефективність проти раку крові та інших видів раку
Китайські вчені знайшли революційний спосіб продовжити життя онкохворих
2 червня, 11:12
Наші команди стали першими у всіх трьох вікових групах
Українські сумоїсти тріумфально виступили на чемпіонаті Європи
26 травня, 17:36
У результаті операції було уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ
Китай уперше прокоментував операцію «Павутина»
5 червня, 09:23
Традиційний погляд на посухи як на наслідок нестачі опадів виявився неповним
Вчені відкрили новий кліматичний феномен, який посилив посухи вдвічі
8 червня, 11:38
Українці вибороли чотири золота у Єревані
Україна здобула 11 нагород на Кубку світу з самбо
9 червня, 15:25
WTA оголосила про створення фонду для спортсменок, який передбачатиме комплексну допомогу у питаннях материнства
Тенісистки, які пройдуть процедуру збереження фертильності, зможуть повернутися до змагань із захищеним рейтингом
11 червня, 17:34

Здоров'я

Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день
Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день
Створено вакцину проти найважчого виду раку
Створено вакцину проти найважчого виду раку
Американський стартап пропонує вибрати характеристики дитини до її народження
Американський стартап пропонує вибрати характеристики дитини до її народження
ПТСР та негативні спогади: вчені розповіли, чому ми пам'ятаємо погане краще
ПТСР та негативні спогади: вчені розповіли, чому ми пам'ятаємо погане краще
Регулятор ЄС виявив у препараті Ozempic «дуже рідкісний» побічний ефект
Регулятор ЄС виявив у препараті Ozempic «дуже рідкісний» побічний ефект
Акторка Вишнева вперше зізналась про страшну хворобу, від якої страждає 14 років
Акторка Вишнева вперше зізналась про страшну хворобу, від якої страждає 14 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
44K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
25K
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
24K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
24K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua